Big Data weiß, welche Mitarbeiter als Nächste gehen, Software schreibt in Sekundenschnelle ein Zeugnis und Bots schicken die Absagen an Bewerber. Die Digitalisierung ist auch in den Personalabteilungen angekommen. Vier Trends zeichnen sich für nächstes Jahr ab.

People Analytics hilft, Entscheidungen im Personalwesen basierend auf Big Data zu treffen.

People Analytics hilft, Entscheidungen im Personalwesen basierend auf Big Data zu treffen. KI filtert künftig Informationen aus Mitarbeiterdokumenten und erstellt daraus Beurteilungen.

KI filtert künftig Informationen aus Mitarbeiterdokumenten und erstellt daraus Beurteilungen. Robotic Process Automation digitalisiert und automatisiert Standardaufgaben schnell und kostengünstig.