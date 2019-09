Die BWI unterscheidet sich durch ihre Struktur von anderen IT-Dienstleistern in Deutschland. Das Unternehmen verfolgt keine rein privatwirtschaftlichen Interessen, sondern verfolgt das Ziel, die IT für Deutschland zu gestalten und sicherer zu machen. Mit über 4.000 Beschäftigten, 40 Standorten und einem Umsatz von rund 811 Mio. Euro gehört die BWI zu den zehn größten IT-Service-Providern in Deutschland.

Einzigartige Kundenstruktur - vielseitiges Leistungsspektrum

Als IT-Systemhaus der Bundeswehr betreibt und modernisiert die BWI die Informations- und Kommunikationstechnik der Bundeswehr. Sie sorgt für einen stabilen, sicheren und wirtschaftlichen Betrieb und entwickelt diese weiter. Darüber hinaus unterstützt das IT-Dienstleistungszentrum des Bundes andere Ressorts und Bundesbehörden bei der Konsolidierung und Modernisierung ihrer IT.

Das Portfolio der BWI ist vielseitig aufgestellt, um den Kunden Bundeswehr und Bund ein vollumfängliches Leistungsangebot anbieten zu können. Dieses beinhaltet ein breites Spektrum von Cloud & Infrastructure Services über Consulting bis hin zu Security Services. Das Aufgabengebiet der BWI entwickelt sich getrieben von der Digitalisierung und entlang der Anforderungen ihrer Kunden ständig weiter. So kann die BWI auf Innovationssprünge reagieren und ihre IT-Systeme auch künftig an die veränderten technologischen Rahmenbedingungen anpassen.

Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Security-Bereich

In Zeiten zunehmender Cyber-Bedrohungen gewinnt der Bereich Security Services zunehmend an Bedeutung. Organisatorisch ist dieser in drei Abteilungen aufgebaut. Die Abteilung Security Consulting unterstützt den Kunden bei der Implementierung eines integrierten IT-Security-Ansatzes. Das IT-Security Management setzt die zuvor ausgearbeiteten Sicherheitsmaßnahmen innerhalb des Security Lifecycle Prozesses um. Damit schnellstmöglich auf Sicherheitsvorfälle reagiert werden kann, liegt es in der Verantwortung des Security Operation Centers und des Computer Emergency Response Teams, identifizierte Auffälligkeiten zu bewerten und Abwehrmaßnahmen zu initiieren.

Damit die BWI ihre Expertise weiter ausbauen und ihren Kunden weiterhin den bestmöglichen Service anbieten kann, ist das Unternehmen auf der Suche nach IT-Security begeisterten Expert*innen. Bei der BWI erwarten diese vielseitige und verantwortungsvolle Projekte, in denen sie sich persönlich weiterentwickeln können. Die BWI unterstützt ihre Beschäftigten in jeder Lebensphase mit individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, einer modernen Arbeitsplatzausstattung, flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie der Option des Home Offices.

Wenn für Sie Single-Sign-On keine Partnervermittlung ist und Sie stattdessen auf eine sichere Kommunikation mit zuverlässiger Authentifizierung setzten, freuen wir uns mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Besuchen Sie uns gerne am 10.10.2019 in Halle 10.1 im Karrieretreff auf der it-sa in Nürnberg.