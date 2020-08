Herr Röderer, welche Auswirkungen hat die Analyse von Daten auf Ihre Rolle als CFO?

Röderer: Meine Rolle hat sich komplett gedreht. Früher habe ich viel Zeit mit dem Aufbereiten von Reportings verbracht. Das läuft heute weitgehend automatisiert. Dafür nutze ich heute 70 Prozent meiner Zeit, um unsere Geschäftsführung zu unterstützen, Transaktionen zu strukturieren und unser Geschäftsmodell strategisch weiter zu entwickeln.

Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Aufgaben als Führungskraft?

Röderer: Mein Ziel ist es, eine Organisation zu schaffen, die sich bereichsübergreifend kontinuierlich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann. Als ich vor zwölf Jahren bei SAP angefangen habe, wurde viel von "Digital Transformation" und "Finance Transformation" gesprochen. Da dachte ich noch, dass dieser Prozess irgendwann wieder zu Ende ist. Transformation ist jedoch ein kontinuierlicher Prozess, weil sich Rahmenbedingungen heute ständig verändern und eine Organisation sich immer wieder anpassen muss.

Daten zu integrieren und bestmöglich zu nutzen, das erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen IT und Fachabteilungen. Worin liegen dabei aus Ihrer Erfahrung die größten Herausforderungen?

Röderer: Die größte Herausforderung liegt darin, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich erinnere mich an Projekte, in denen wir vier Wochen komplett aneinander vorbeigeredet haben, obwohl jeder dachte, dass doch eigentlich alles klar sei.

Wie verhindert man solche Situationen?

Röderer: Es empfiehlt sich, bewusst Mitarbeiter mit einer Schnittstellenfunktion zu betrauen und sie wiederholt in solchen Projekten einzusetzen. Mit jedem neuen Einsatz vertieft sich ihr Verständnis für beide Seiten, was die Vermittlung wesentlich erleichtert.

Verlieren diese "Schnittstellenmanager" dadurch nicht den Kontakt zu ihrem eigentlichen Fachbereich?

Röderer: Ja, das ist eine Gratwanderung. Nimmt man den Mitarbeiter zu lange aus seinem Tagesgeschäft, ist er kein Experte mehr für die Anforderungen der Fachabteilung. Daher muss man einen Mittelweg finden. Ich denke, hier tun sich auch ganz neue Karrierepfade auf. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass wir "IT Accountants" brauchen - Mitarbeiter, die sowohl etwas vom Finanzwesen als auch von der IT verstehen. Damit stellen sie ein perfektes Bindeglied dar.

Herr Mirza, als Leiter Platform & Technologies bei SAP Deutschland beschäftigen Sie sich viel damit, Daten für das Business bereitzustellen. Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen dabei?

Mirza: Ich sehe drei Faktoren, die eine effiziente Datenanalyse kennzeichnen. Das ist zum einen die Datenmenge. Da muss man gar nichts machen, sie steigt so oder so in jedem Unternehmen signifikant an. Der zweite Faktor ist Datenqualität. Fehlt diese, bringen auch große Mengen an Daten nichts.

Der dritte Faktor ist die tatsächliche Nutzung. Hier sehen wir oft eine Diskrepanz. Natürlich wollen verschiedene Fachbereiche aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf Daten blicken. Es fällt aber oft schwer, unternehmensweit die Datensicht zu vereinheitlichen, um zum Beispiel belastbare Kennzahlen für den CFO zu erhalten. Das ist nicht nur ein technisches Problem, auch die Semantik muss berücksichtigt werden. Nur wenn sichergestellt ist, dass alle Unternehmensbereiche unter "Kunde", "Umsatz" und vielen anderen Attributen wirklich dasselbe verstehen, ist eine einheitliche Sicht zu erreichen. Dieser semantische Layer bedeutet natürlich zusätzlichen Aufwand, der sich aber in einem entsprechenden Mehrwert - mit Blick in die Zukunft - niederschlägt.

Viele Unternehmen kämpfen mit Datensilos und fehlender Integration. Wo fängt man am besten an?

Mirza: Man muss von dem Gedanken wegkommen, dass es sich immer nur um ein Riesenprojekt handelt. Vor allem in der aktuellen Zeit kann man sich auf die Quick Wins konzentrieren, während man das Große und Ganze im Auge behält. Der erste Schritt ist immer Transparenz zu schaffen: Wo stehen wir aktuell? Wie haben sich die Marktbedingungen verändert? Wie erzeugt man mit vorhandenen Technologien möglichst schnell einen Mehrwert?

Häufig höre ich dann "Dafür haben wir aktuell keine Kapazität". Ich bin allerdings überzeugt davon, dass man mit kleinen Schritten Großes bewegen kann und das relativ schnell, z.B. mit Hilfe von Cloud Lösungen. Wir gehen gemeinsam mit unseren Kunden diesen Weg und bieten unsere Erfahrungen und Best Practices aus den unterschiedlichsten Branchen an.

Röderer: Wir zeigen auch CFOs gerne, wie wir als SAP selbst unsere Lösungen nutzen. Das kann helfen, den Blickwinkel von der reinen Kostenbetrachtung hin zum tatsächlichen Nutzen zu verändern. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, auch wenn er vielleicht nicht einfach ist.

Die Corona-Krise hat viele Unternehmen wirtschaftlich herausgefordert. Wie kann ein CFO dazu beitragen, ein Unternehmen widerstandsfähiger zu machen?

Röderer: Ich kann nur für mich sprechen: Wir machen Simulationen und versuchen auf dieser Basis vorherzusagen, welchen Einfluss bestimmte Faktoren auf das zukünftige Geschäft haben werden und wie wir darauf reagieren sollten. Wir nutzen dazu den sogenannten Value Driver Tree, der die KPIs mit dem größten Einfluss auf unser Geschäft umfasst. Mit den konsolidierten Daten aus allen Geschäftsbereichen können wir simulieren, wie sich bestimmte Länder voraussichtlich entwickeln werden. Für mich ist es wichtig, dass ich nicht aus dem Bauch heraus entscheiden muss, sondern qualitativ gute, umfassende und konsistente Daten zur Verfügung habe.

Herr Mirza, was zeichnet aus Ihrer Sicht ein krisenfestes Unternehmen aus?

Mirza: Unternehmen, die ihre digitale Reise bereits begonnen haben und die neuen Möglichkeiten nutzen, werden wesentlich besser und schneller mit einer Krise fertig. Sie haben schon möglichst viele Prozesse automatisiert, sparen damit Kosten und können sich gezielter auf wertschöpfende Tätigkeiten fokussieren. Vor allem mit den neuen Technologien - etwa Machine Learning oder Robotic Process Automation - kann man agiler mit Veränderungen umgehen und sogar neue Geschäftsmodelle erarbeiten.

Wie kann man CFOs in der Krise davon überzeugen, in IT zu investieren?

Röderer: Das ist natürlich aktuell nicht einfach. In vielen Unternehmen sind die Umsätze komplett eingebrochen. Dennoch warne ich davor, nur auf die Kostenseite zu schauen. Natürlich soll der CFO das Geld nicht unnötig verplanen, aber oft schlummern in IT-Projekten Potenziale, die sich nicht in einer bloßen Kosten-Nutzen-Rechnung erfassen lassen. Aus Kostensicht hätte sich SAP beispielsweise nie für iPhones entscheiden dürfen. Heute kann ich mit meinem iPhone aber die komplette Steuerung übernehmen, ich kann Workflows genehmigen, Verträge unterzeichnen, eine Reise buchen. Das haben wir auch bei der Konsolidierung unserer Datensilos gesehen. Natürlich bedeutete das zunächst eine erhebliche Investition, aber mit Blick auf die Zukunft ergeben sich daraus völlig neue Möglichkeiten.