Schnelles Handeln ist in der aktuellen Coronavirus-Krise für viele Unternehmensverantwortliche das Gebot der Stunde. Nun wird vielen Unternehmen - manchmal in gnadenloser Form - der Spiegel bezüglich der eigenen Digitalisierungsbemühungen der vergangenen Jahre vorgehalten. Manche sind sogar gezwungen, in kurzer Zeit Maßnahmen umzusetzen, die sie vorher aus diversen Gründen auf die lange Bank geschoben hatten. Diese sind nun oft Bestandteil des aktuellen Krisenmanagements vieler Unternehmen. Grund genug mehr Licht auf einige "Errungenschaften" zu werfen, die aus der COVID-19-Situation als "Gewinner" hervorgehen und die bisherige Welt der Unternehmen nachhaltig verändern werden.

Coronavirus treibt Agile Collaboration

Die erzwungene, dezentrale Arbeit im Homeoffice führt über den persönlichen Austausch hinweg zu einer agileren Form der Zusammenarbeit. Der rasante Anstieg des Einsatzes von Kollaborationswerkzeugen ist hier nur ein Indiz dafür. Viele haben nun ihre Arbeit in Teams organisiert, die in virtueller Form kollaborativ in einem Netzwerk zusammenarbeiten. Netzwerke sind eine natürliche Art, um individuelle Freiheit mit kollektiver Koordination zur Erreichung eines Ergebnisses oder einer Lösung in Einklang zu bringen. In der Konsequenz werden Unternehmen nach der Krise nicht umhinkommen, ihre etablierten, oft noch durch Silos geprägten Strukturen durch agile Organisationsformen zu ersetzen.

Denn eine agile Organisation besteht aus einem interagierenden Netzwerk von motivierten Teams, die mit hohen Standards in Bezug auf Zielsetzung, Verantwortlichkeit, Fachwissen und Transparenz arbeiten. An dieser Stelle hat die Corona-Krise beim Aufbau dieser Teamstrukturen mehr oder weniger freiwillig ganze Transformations-Arbeit geleistet. Diese gilt es nach der Krise mit den entsprechenden strategischen Leitplanken zu verstetigen. Die bekannten silohaften Linienorganisationen gehörten damit der Vergangenheit an.

Neben den rein strukturellen Aspekten führt die Krise zur kulturellen Veränderung der Unternehmen. Aktuell werden die wichtigsten anstehenden Aufgaben Teams überlassen, welche sich in Hinblick auf die Aufgabenbearbeitung dezentral selbst organisieren und die Ergebnisverantwortung übernehmen. Langfristige Kontrolle und Planbarkeit verlieren aufgrund der kurzfristigen Krisensituation an Bedeutung. Hier gilt es, den bis dato stattgefundenen Kulturwandel "mitzunehmen".

Skype

Als wohl bekanntester VoIP-Dienst bietet Sype auch eine Reihe von Video-Chat- sowie Videokonferenz-Funktionen. Skype for Business wurde inzwischen von Microsoft durch die Teams-Plattform ersetzt. Teams

Der Nachfolger von Lync und Skype for Business ist kein alleinstehendes Produkt, sondern ein Teil der Microsoft Office 365 Suite. Allerdings ist Teams kostenlos verfügbar und eignet sich mit bis zu 300 Mitgliedern für kleine Unternehmen. Auch Gastzugang sowie Einzel- und Gruppen-Videotelefonate, Bildschirmfreigabe sind an Bord. Google Duo

Google Hangouts ist nicht als kostenlose Lösung verfügbar - Abhilfe schafft Duo. Das kostenlose Videotelefonie-Tool steht als Web-Applikation und als Download für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung. Konzipiert ist Duo für Privatanwender - Videoanrufe mit Gruppen von bis zu acht Personen werden unterstützt. Tinychat

Nach erfolgter Registrierung bietet das kostenlose Tinychat die Möglichkeit schnell und bequem eine neue Video-Konfernez zu eröffnen. Hierzu muss lediglich einen neuer "Room" erstellt und die generierte URL an die Konferenzteilnehmer verschickt werden. Lifesize

Lifesize bietet Unternehmen, die von der Coronavirus-Epidemie betroffen sind über einen Zeitraum von sechs Monaten kostenlose Lizenzen an. Meetings und Anrufdauer sind unbegrenzt - dabei steht die Lifesize-Lösung sowohl für Desktops, als auch für Mobilgeräte zur Verfügung. Zoom

Zoom positioniert sich als einer der führenden Anbieter für Videokonferenzen. Das Tool zeichnet sich in erster Linie durch die einfache Nutzung und ein attraktives Freemium-Angebot aus: Bereits mit der kostenlosen Version sind Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern möglich. GoToMeeting

LogMeIn hat seine Videokonferenzsoftware GoToMeeting Ende 2019 komplett überarbeitet und neue Funktionen implementiert. Unter anderem funktioniert die Lösung nun im Browser via WebRTC sowie über Desktop- und Mobile-Apps. Die Abopläne beginnen bei 10,75 Euro pro Monat und Host für die Professional-Version. WebEx

Cisco bietet WebEx im Zuge der Coronavirus-Pandemie bis auf weiteres kostenlos an. Zeitlich unbegrenzte Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern, HD-Video, Audio-Einwahl, persönlicher Konferenzraum, Bildschirmfreigabe auf Desktop- und Mobilgeräten, sowie 1GB Cloud-Speicher und Aufzeichnungen sind inklusive.

Automatisieren was automatisierbar ist

In Zeiten der Krise gilt es, den physischen Kontakt zwischen Menschen weitestgehend zu vermeiden. Was liegt hier nahe, als die Kontaktpunkte an den Schnittstellen weiter mit Hilfe von Software-Robotern zu automatisieren. Schon vor der Krise setzen viele Unternehmen auf das Thema Robotic Process Automation (RPA), um Abläufe zu automatisieren und damit effizienter und schneller abzuwickeln (siehe RPA-Überblick).

Die aktuelle Krise gibt dem Thema zusätzlichen Auftrieb, da beispielsweise Software-Roboter zu Bearbeitung von finanziellen Unterstützungsanträgen in Banken genutzt werden. Sie ersetzen damit viele repetitive Aufgaben von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen. Die ganze Wirkungskette eines Unternehmens verändert sich mit den Möglichkeiten der Automatisierung derart, dass alles, was automatisierbar ist, auch automatisiert wird.

Der Fokus verlagert sich damit auf die Tätigkeiten, die zum Beispiel kreative Teamzusammenarbeit erfordern. Diese können dann wieder dezentral in virtuellen Temas erledigt werden.

Mit Cockpits an künftigen Krisen vorbeisteuern

Die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 sind noch nicht annähernd klar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es nach der Krise nicht weitergeht wie vorher. Die geschäftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden vielen Unternehmen zwingen, ihre Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Eine ganzheitliche Transparenz zur aktuellen Unternehmenssituation in Form eines Cockpits oder Dashboards ist hierfür die wesentliche Voraussetzung. Auf dieser Grundlage können die Verantwortlichen dann "simulieren", welche Konsequenzen ihre Entscheidungen nach sich ziehen.

Auch hier liefert die Krise wieder ein gutes Beispiel: In Hackathons haben Teams gezeigt, dass Dashboards und Simulationen unter Einsatz von modernsten KI-Algorithmen mit einem interdisziplinären Expertenteam innerhalb von 48 Stunden erstellt werden können.

Hier stellt sich die zugegebener Weise etwas provokante Frage, warum manche Unternehmen Jahre und Millionen investiert haben, und immer noch nicht in der Lage sind, eine ganzheitliche Sicht für ihr Management nebst Simulationsmöglichkeiten einer solchen Krise herzustellen, wenn dies selbst für eine Pandemie unter engem Zeitdruck durch ein Team machbar und darstellbar ist, sodass am Ende ein lauffähiger "Prototyp" herauskommt?

Digitalisierungstreiber #1 - and the Winner is ...

Die obigen Punkte sind wahrscheinlich nur die augenfälligsten Beispiele. Sicher lassen sich noch andere nennen, wie die Wahrnehmung und die Einstellung zu Technologie in Summe. Niemand hat eine Glaskugel und weiß, was die nächsten Wochen bringen mögen. Doch nachdem die Krise überstanden ist, wird die Welt eine andere sein. Größter Treiber für die nächste Stufe der digitalen Umsetzung waren nicht die CEO, CIOs oder CDOs, sondern das Coronavirus. (mb/fm)