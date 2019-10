Die Forderung nach einem ganzheitlichen Blick auf die IT schließt das Thema Sicherheit mit ein. Deswegen sollten CIOs auf Zero Trust setzen. Diese These vertritt ein Live-Webcast der Computerwoche am 29. Oktober um 11 Uhr.

So erhalten IT-Chefs durch Zero Trust zum Beispiel mehr Einblick in ihr Netzwerk. Darüber und über weitere Benefits sprechen Richard Meeus, EMEA Director of Security Technology and Strategy bei Akamai, und sein Kollege Andy Crail, Head of Solution Engineering Enterprise Security. Sie führen aus, warum CIOs ein strategisches Sicherheits-Framework implementieren sollten und wie die Integration in ein Security Information und Event Management (SIEM) gelingt.

Detlef Korus von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast in englischer Sprache.