Das „Internet der Dinge“ (IoT) hat die europäischen Unternehmen mittlerweile fest im Griff. Die Frage, wie sich Produktions-, Logistik- und Wertschöpfungsketten mittels Sensorik und intelligenter Analysemechanismen weiter optimieren oder zu neuen Business Modellen kombinieren lassen, treibt gerade die Technologie- und Industrieunternehmen um („Industrie 4.0“).

Doch die Mehrheit der Entscheider tut sich derzeit noch schwer, wenn es um die Planung, technische Konzeption und die konkrete Umsetzung von IoT- und Industrie 4.0-Projekten geht.

Da auch Industrieunternehmen und Automobilkonzerne verstärkt mit eigenen Lösungen und IoT-Tochterfirmen (z.B. Bosch SI, GE Digital etc.) am Markt auftreten, verändern sich Markt- und Wettbewerbslandschaft in einem rasanten Tempo.

Hinzu kommt, dass die globalen Cloud-Anbieter, wie AWS, Microsoft, IBM etc., ihre Plattformen in hohem Tempo um IoT-Processing- und Analytics-Funktionalitäten ausbauen und den traditionellen Software-Anbietern auch hier Konkurrenz machen.

Für Entscheider in den Unternehmen wird es zur langfristigen Konzeption von IoT-Strategien und deren erfolgreicher Umsetzung in den kommenden Jahren unabdingbar sein, ihre Planungen an die sich verändernden Wertschöpfungsketten und Marktbedingungen anzupassen. Denn immer mehr Unternehmen stehen derzeit an einem Übergang von der Umsetzung erster IoT-Prototypen und MVPs hin zum produktiven Betrieb und der Skalierung strategisch relevanter IoT-Lösungen.

Somit rückt die Frage des „Make or Buy“ und die Auswahl der richtigen IoT-Plattform bzw. IoT-Software in den Fokus und wird zum Erfolgsfaktor für all diejenigen, die mit IoT ernsthaft Geld verdienen wollen. Denn sind IoT-Plattformen einmal als strategische Komponente in den komplexen IoT-Architekturen und -Geschäftsprozessen integriert, gibt es erst mal kein Zurück mehr. Das Design und die Auswahl hat somit definitiv strategischen Charakter.

IoT-Produkte und -Strategien der Hersteller

Im Zukunftsmarkt des Internet of Things (IoT) bringt sich nahezu jeder große IT-Hersteller in Stellung. Manchmal ist der Marktzugang nachvollziehbar, manchmal werden auch Nebelkerzen geworfen und vorhandene Produkte umdefiniert. Wir geben einen Überblick über die Strategien der wichtigsten Player. Microsoft

Wie über 200 andere Unternehmen war der Softwarekonzern bis vor kurzem Mitglied in der von Qualcomm initiierten Allianz AllSeen und wechselte kürzlich in die neu formierte Open Connectivity Foundation. Deren Ziel ist die Entwicklung einer einzelnen Spezifikation oder zumindest eines gemeinsamen Sets an Protokollen und Projekten für alle Typen von IoT-Geräten. Microsoft

Auf Client-Seite fungiert Windows 10 IoT Core als mögliches Betriebssystem für industrielle Geräte. Das Beispiel zeigt ein Roboter-Kit. Microsoft

Als Cloud-Plattform stellt Microsoft die Azure IoT-Suite bereit. Diese enthält bereits einige vorkonfigurierte Lösungen für gängige Internet-of-Things-Szenarien. Mit dem Zukauf des italienischen IoT-Startups Solair wird das Portfolio erweitert. Cisco

Cisco will im Zukunftsmarkt IoT eine wichtigere Rolle spielen. Deshalb hat das Unternehmen Anfang Februar 2016 angekündigt, den Plattform-Betreiber Jasper Technologies für 1,4 Milliarden Dollar in bar zu übernehmen. Jasper Technologies bietet Enterprise-Kunden mit der Plattform "Jasper Control Center" eine schlüsselfertige SaaS-Lösung für die weltweite Umsetzung von IoT-Projekten. Amazon

Mit seiner weltweit führenden Cloud-Infrastruktur ist Amazon Web Services (AWS) prädestiniert für den IoT-Markt. Zu den Produkten, mit denen AWS die Konkurrenz herausfordert, gehört "Amazon Machine Learning" - ein Dienst, der für die Analyse von IoT-Sensordaten geeignet ist. Beim Machine Learning können Anwender anhand bestimmter Algorithmen Muster in Daten erkennen, daraus Prognosemodelle entwickeln und gegebenenfalls präventiv Veränderungen einleiten. IBM

Im März 2015 hat Big Blue mitgeteilt, über die nächsten vier Jahre rund drei Milliarden Dollar in den Aufbau einer IoT-Division zu investieren. Sie soll innerhalb des Unternehmensbereichs IBM Analytics angesiedelt sein. IBM will hier neue Produkte und Services entwickeln. Im Zuge dessen wurde auch die "IBM IoT Cloud Open Platform for Industries" angekündigt, auf der Kunden und Partner branchenspezifisch IoT-Lösungen designen und umsetzen können. Intel

Obwohl sich Intel mit seinen Ein-Prozessor-Computern "Galileo" und "Edison" im Bereich der Endgeräte für das Zeitalter von Wearables und IoT schon gut gerüstet sieht, will das Unternehmen mehr vom Kuchen. "Das Internet of Things ist ein End-to-End-Thema", sagte Doug Fisher, Vice President und General Manager von Intels Software and Services Group, zur Bekanntgabe der IoT-Strategie vor einem halben Jahr. Deren Kernbestandteil ist demnach ein Gateway-Referenzdesign, das Daten von Sensoren und anderen vernetzten IoT-Geräten sammeln, verarbeiten und übersetzen kann. Intel

Im Zentrum der IoT-Strategie des Chipherstellers steht eine neue Generation des "Intel IoT Gateway". Auf Basis der IoT Plattform bietet Intel eine Roadmap für integrierte Hard- und Software Lösungen. Sie umfasst unter anderem API-Management, Software-Services, Data Analytics, Cloud-Konnektivität, intelligente Gateways sowie eine Produktlinie skalierbarer Prozessoren mit Intel Architektur. Ein weiterer maßgeblicher Bestandteil der Roadmap ist IT-Sicherheit. SAP

Bei der SAP IoT-Plattform "HANA Cloud Platform for IoT" handelt es sich um eine IoT-Ausführung der HANA Cloud Platform, die um Software für das Verbinden und Managen von Devices sowie Datenintegration und -analyse erweitert wurde. Die Edition ist integriert mit SAPs bereits vorgestellten IoT-Lösungen "SAP Predictive Maintenance and Service", "SAP Connected Logistics" und "Connected Manufacturing". Hewlett-Packard

HP hat Ende Februar 2015 seine "HP Internet of Things Platform" präsentiert. Das Unternehmen richtet sich damit an "Communications Service Providers", die in die Lage versetzt werden sollen, "Smart Device Ecosystems" zu schaffen - also in ihren Netzen große Mengen an vernetzten Produkten und Endgeräten zu verwalten und die entstehenden Daten zu analysieren. Google

Googles IoT-Engagement konzentriert sich bislang hauptsächlich auf das Smart Home. Zu den IoT-Lösungen von Google zählen das Android-Derivat "Brillo", ein "Betriebssystem für das Internet der Dinge". Es handelt sich um eine abgespeckte Android-Variante, die möglichst viele Prozessoren und Connectivity-Standards unterstützen soll. Daneben gibt es das Datenbanksystem BigQuery für Large Scale Data Analytics, die Applikationsplattform Firebase und den Echtzeit-Messaging- und Streaming-Dienst Cloud Pub/Sub. Bosch Software Innovations

Beim Thema Internet of Things nur an IT-Player zu denken, wäre zu kurz gegriffen. Eine Reihe von Industriekonzernen beschäftigt sich seit Langem intensiv mit dem Thema und investiert eine Menge Geld. Bosch hat schon 2008 mit der Übernahme von Innovations Software Technologies und 2011 mit dem Kauf von Inubit wichtige Weichenstellungen eingeleitet. Siemens

Auch Siemens hat im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie das Thema Industrie 4.0 und IoT längst nach ganz oben auf die Agenda gesetzt. Allerdings nähert sich der Automatisierungsriese dem Markt anders an als die Herausforderer aus dem IT-Lager. Siemens bringt seine über Jahrzehnte gewachsene Kompetenz im Product-Lifecycle-Management ins Spiel. Die "Digital Enterprise Software Suite" der Münchner soll Kunden helfen, ihre industrielle Wertschöpfungskette mit PLM, Manufacturing Execution System (MES), Manufacturing-Operations-Management (MOM) und Totally Integrated Automation (TIA) zu optimieren. Flankiert wird das Ganze von der Collaboration-Plattform "Teamcenter". PTC

Mit der Übernahme von ThingWorx konnte der amerikanische Softwareanbieter PTC zu Beginn vergangenen Jahres zum Kreis der vielversprechendsten Internet-of-Things-Anbieter aufschließen. Das Unternehmen bietet mit "ThingWorx" eine Plattform für die Entwicklung und Inbetriebnahme von IoT-Anwendungen in Unternehmen an.

Aufgaben des IoT-Projektmanagements und der IoT-Plattformauswahl

Um IoT-Projekte erfolgreich zu managen, sind eine Reihe an Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen. Die Unterstützung seitens des Senior Managements und ein entsprechendes Budget vorausgesetzt, müssen sich Digitalisierungs- und IT-Entscheider daranmachen, ihr IoT-Projekt möglichst gut zu planen (Konzept, Use Cases, Business Value) und im Rahmen von Proof-of-Concepts zu verproben. Dem initialen Testen, anhand von Prototypen, kommt dabei ein wichtiger Stellenwert zu. Denn nur so lassen sich die Anforderungen an Konnektivität, Sicherheit, Datenhandling und Systementwurf der IT-Architektur spezifizieren und überprüfen. Im produktiven Betrieb, wenn die Systeme hochskalierend große Mengen an Sensor- und Logdaten verarbeiten müssen, sind Korrekturen risikoreich und teuer.

Sind die strategische Konzeption und der Grobentwurf des Systemdesigns bzw. der Architektur abgeschlossen, stellt sich die wichtige Frage hinsichtlich der IoT-Plattform- und Softwareauswahl. So müssen die Unternehmen entscheiden, ob sie auf eine Eigenentwicklung vertrauen oder eine fertige IoT-Software-Plattform einsetzen wollen.

Vor dem Hintergrund der hohen Komplexität und dem breiten Funktions- und Anforderungsspektrum in Kombination mit einem schnellen „Time-to-Market“ fokussiert sich die Mehrheit der deutschen und europäischen Unternehmen derzeit auf den Einsatz von etablierten IoT-Software-Plattformen oder auf eine Kombination aus fertigen IoT-Softwarelösungen und IoT-Infrastruktur- und Plattform-Diensten der großen Cloud Provider. In der Zukunft werden nach Einschätzung von Crisp Research mehr und mehr Unternehmen dazu übergehen, die höherwertigen und branchenspezifischen Komponenten ihrer IoT-Plattformen eigenständig zu entwickeln, um sich zu differenzieren und einen größeren Teil der Wertschöpfung direkt zu kontrollieren. Die Nutzung von Cloud-Plattformen und fertigen IoT-Softwarelösungen erfolgt dann vor allem im Bereich der Infrastruktur und der generischen IoT-Funktionalitäten. Dennoch muss eine Eigenentwicklung realistisch eingeschätzt und vor allem die technologischen Risiken genau betrachtet werden.

Welche einzelnen Kriterien und Überlegungen bei der Evaluierung und Selektion der entsprechenden IoT-Software-und IoT-Plattform-Anbieter eine Rolle spielen sollten, wird im zweiten Teil des Analyst Views diskutiert.

Nach der Auswahl einer geeigneten IoT-Software-Plattform geht es für die Unternehmen an die Implementierung und die Integration der entsprechenden Lösung. Da es sich bei den meisten IoT-Projekten um Vorhaben mit einer hohen Innovationsdynamik handelt, ist davon auszugehen, dass auch im laufenden Betrieb immer wieder neue Features entwickelt und „produktiv“ genommen werden müssen. Die Anforderungen an den IT-Betrieb einer IoT-Lösung sind somit sehr hoch, da hier maximale Ausfallsicherheit, Skalierung und Agilität aufeinandertreffen.

Hinzu kommt, dass die internen IT-Dienstleister oder externen Managed Service Provider, die für den laufenden Betrieb einer IoT-Lösung verantwortlich sind, auch für deren Absicherung gegenüber Störungen und Angriffen sorgen müssen, um die digitalen Geschäftsmodelle nicht zu gefährden und das in das Unternehmen gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen. Die jüngsten DDoS-Attacken, die über gekaperte IoT-Netzwerke die Webseiten und Rechenzentrumsinfrastrukturen großer amerikanischer und europäischer Firmen lahmgelegt haben, geben einen Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen. Diesen steht ein enormes Geschäfts- und Innovationspotenzial gegenüber, welches die Unternehmen und ihre Digitalisierungsverantwortlichen unbedingt adressieren wollen.

Erfahren Sie in Teil 2 unseres Analyst View mehr über die konkreten Auswahl- und Bewertungskriterien von IoT-Softwarelösungen und IoT-Plattformen.