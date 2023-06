Amazon Web Services (AWS) hat ein Generative AI Innovation Center angekündigt. Im Rahmen der 100 Millionen Dollar schweren Initiative will der Cloud-Provider seine Kunden mit Unterstützung von KI- und Machine-Learning-Experten in die Lage versetzen, nachhaltige und innovative Generative-AI-Produkte, -Services und -Prozesse an den Start zu bringen.

Generative-AI-Orientierungshilfe powered by AWS

"Kunden auf der ganzen Welt brauchen Orientierungshilfe, wenn es darum geht, schnell und sicher in Generative AI einzusteigen. Das Innovation Center ist Teil unserer globalen Strategie, alle Organisationen dabei zu unterstützen, flexible und kosteneffektive KI-Services im Enterprise zu realisieren", zitiert AWS seinen Senior Vice President of Sales, Marketing and Global Services, Matt Garman, in einer Pressemitteilung.

Ganz konkret will das AWS-Programm den Kunden mit kostenlosen Workshops und Schulungsinitiativen helfen, die Use Cases zu identifizieren, die den jeweils größten Mehrwert für das eigene Unternehmen versprechen. Spezialisten von AWS (und aus seinem Partnernetzwerk) sollen unter anderem dabei unterstützen:

die richtigen Large Language Models (LLMs) auszuwählen,

technische oder geschäftliche Herausforderungen zu überwinden,

Proof-of-Concepts zu entwickeln und

skalierbare, kosteneffektive Lösungen auf die Beine zu stellen.

Dabei sollen auch die KI-Tools aus dem Hause AWS eine tragende Rolle spielen - etwa CodeWhisperer, Bedrock, SageMaker oder Titan.