Adobe beschreibt Adobe Express for Enterprise als eine Art universelles Kreativ-Tool, mit dem jeder in einem Unternehmen - unabhängig von seinem Kenntnisstand - sofort mit der Erstellung von Inhalten wie Multimedia-Assets und Beiträgen für soziale Medien beginnen kann.

"Durch die Integration mit dem Digital-Asset-Management-Angebot Adobe Experience Manager (AEM) wird Adobe Express for Enterprise die Arbeitsabläufe für die Entwicklung von End-to-End-Inhalten optimieren und Marken in die Lage versetzen, die ständig steigenden Anforderungen an die Kundenbindung über alle Kanäle hinweg zu erfüllen", so das Unternehmen.

Neben der Integration von KI-gestützten Funktionen, die für Adobe Creative Cloud-Anwendungen wie Photoshop, Premiere Pro und Acrobat entwickelt wurden, bietet Adobe Express for Enterprise auch Zugriff auf Bilder, Videos, Schriftarten, Design-Assets und Vorlagen. Die Lösung beinhaltet außerdem neue Funktionen für die Zusammenarbeit, die in Creative Cloud und Document Cloud eingeführt wurden und die nahtlose Erstellung, gemeinsames Teilen und Feedback-Schleifen in Workflows zur Inhaltsentwicklung ermöglicht.

Um das Ganze noch zu versüßen, integriert Adobe auch seine neue generative Software für künstliche Intelligenz (KI), Firefly, in Adobe Express for Enterprise. Diese soll es Kreativen aller Qualifikationsstufen noch einfacher machen, brandspezifische Bilder und Texteffekte zu generieren, die "sicher für die kommerzielle Nutzung" sind und "noch mehr Präzision, Leistung, Geschwindigkeit und Einfachheit direkt in Adobe Express-Workflows bringen".

Nur im Gesamtpaket verfügbar

Adobe Express for Enterprise stellt somit eine Art Antwort auf die jüngste KI-Initiative von Canva dar - die wiederum mit Microsoft 365 Copilot konkurriert. Adobe Express for Enterprise ist dabei nicht allein zu haben, sondern ist nur im Bundle mit seiner SaaS-Lösung Creative Cloud for Enterprise erhältlich.

Somit spricht vieles dafür, dass sich Adobe beim Ziel, Unternehmen von Canva wegzulocken, einer ähnlichen Strategie wie Microsoft bei seiner Collaboration-Lösung Teams bedient: In beiden Fällen mag das Tool nicht unbedingt den konkreten Wünschen entsprechen, wird aber vom Management bevorzugt, weil es im Gesamtpaket besonders preisgünstig ist.

Apropos Preise: Aktuell ist Adobe Express for Enterprise in der Beta-Version für Creative Cloud-Unternehmenskunden verfügbar. Adobe hat den Preis für den Plan nicht bekannt gegeben, aber als Referenz beginnen die Premium-Pläne von Adobe Express bei 9,99 Dollar pro Monat.