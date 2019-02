Wenn Sie Datenschutzbedenken haben (WhatsApp gehört schließlich zum Facebook-Imperium) oder einfach die digitale Informationsflut in Ihrem Leben herunterfahren möchten, dann fangen Sie am besten damit an, sich aus den sozialen Netzwerken zu verabschieden. Wir haben Ihnen schon erklärt, wie Sie Ihr Facebook-Konto und wie Sie Ihren Twitter-Account dauerhaft löschen können.Auch mit Instagram könnn Sie Schluss machen. Möchten Sie dann auch noch Whatsapp loswerden, erklären wir hier, wie das geht.

Gleich vorab die Warnung: Wenn Sie Ihr Konto gelöscht haben, war's das - weg ist weg, um es kurz zu sagen. Whatsapp selber erstellt keine Backups. Ihre Mitteilungen werden von allen Whatsapp-Servern entfernt - Sie können auf nichts mehr davon zugreifen, falls Sie Ihre Entscheidung ändern wollen.



Wenn Sie Ihren Chatverlauf behalten wollen, sollten Sie ihn speichern - eine Anleitung, wie Sie ein manuelles Backup Ihres Chats machen, finden Sie in den FAQ von Whatsapp. Wenn Sie nicht alles aufheben möchten, können Sie sich von den wichtigsten Nachrichten auch einfach Screenshots machen oder eine andere Methode zur Datensicherung einsetzen.



Die App selber ist einfacher gelöscht als Ihr Account. Sichern Sie also zuerst, was Sie behalten wollen, bevor Sie die App entfernen. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu Whatsapp zurückkehren wollen, können Sie die App erneut herunterladen und Ihren alten Chatverlauf wiederherstellen (sofern Sie sich noch auf derselben mobilen Plattform befinden - denn iOS und Android können keine Informationen austauschen).

Löschen Ihres Whatsapp-Kontos auf einem Android-Smartphone

Um Ihr Konto zu löschen, öffnen Sie Whatsapp und tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Wählen Sie im angezeigten Menü Einstellungen>Account>Meinen Account löschen.

Whatsapp listet noch einmal auf, was mit dem Löschvorgang alles entfernt wird, und fordert Sie dann auf, Ihre Telefonnummer einzugeben und "Meinen Account löschen" zu bestätigen. Das war's.

Löschen Ihres Whatsapp-Kontos auf dem iPhone

Die Schritte zum Löschen Ihres Kontos auf einem iPhone sind die gleichen wie bei Android. Öffnen Sie Whatsapp und tippen Sie auf Einstellungen>Account>Meinen Account löschen.



Auch hier können Sie noch einmal lesen, was alles wo gelöscht wird, bevor Sie Ihre Telefonnummer eingeben können und den Vorgang mit einem Klick auf "Meinen Account löschen" bestätigen.



Dieser Tipp erschien zuerst bei unseren englischen Kollegen von techadvisor.co.uk (PC-Welt)