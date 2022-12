Mehr als 17,5 Millionen User hatten an der Umfrage Musks auf Twitter teilgenommen - 57,5 Prozent stimmten dabei für einen Rückzug des streitbaren Entrepreneurs als "Chief Twit". Etliche Stunden nachdem das Ergebnis klar war, herrschte seitens Musk verdächtige Stille, der im Vorfeld angekündigt hatte, entsprechend des Umfrageergebnisses Taten folgen zu lassen. Nun hat es immerhin für einen Tweet gereicht:

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.