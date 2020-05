In der Buch-Neuerscheinung "Expedition: Werte, Arbeit, Führung 4.0" konzipiert von Peter Jeutter und Ralf Karabasz und herausgegeben von Markus Dohm, TÜV Rheinland, André Große Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und Klaus Rüffler, DB Systel, geben die Autoren viele Anregungen, Ideen und Praxisbeispiele. Auf der Grundlage dieses Buches stellen die Autoren nun ihre Thesen zur Arbeitswelt von morgen in der Online-Veranstaltung vor und beziehen sich auf die neuesten Entwicklungen.

Den Anfang machte am 20. Mai Herausgeber Markus Dohm, seines Zeichens Bereichsvorstand beim TÜV Rheinland. Und er machte deutlich, dass es für ihn kein Zurück zu den Zeiten vor Corona geben wird, zu stark seien die Veränderungen der letzten Wochen gewesen, das Thema Digitalisierung habe einen richtig großen Schub bekommen. Er ist überzeugt, dass die Themen Gesundheit und Sicherheit künftig einen stärkeren Stellenwert erhalten werden. Dies sei auch deshalb so wichtig, wenn Arbeitgeber ihre Mitarbeiter stärker im Homeoffice arbeiten ließen. Einer der Teilnehmer "aus dem Publikum" - immerhin rund 70 Interessenten meldeten sich an und einige davon beteiligten sich aktiv an der Diskussion - gab folgendes zu bedenken: Arbeitgeber könnten es sich nicht leisten, ihre Mitarbeiter etwa an Küchentischen und Schlafzimmern langfristig arbeiten zu lassen.

Am 3. Juni um 16 Uhr berichtet nun ein weiterer Herausgeber über seine Erfahrungen mit den Veränderungen in der Arbeitswelt und vor allem wo die Politik ihre Schwerpunkte setzen will. Große-Jäger ist Referatsleiter im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dort betreut er die Aufgabenbereiche Gesundheitliche Auswirkungen des Wandels der Arbeit und die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). In sein Aufgabengebiet fällt unter anderem die Betreuung von Forschungsprojekten zu ökonomischen, sozialen und unternehmenskulturellen Aspekten der Gestaltung von zukunftsfähiger Arbeitsqualität. Darüber hinaus ist er zuständig für das Projekt- und Netzwerkmanagement der INQA.

Veranstalter dieses neuen Formats sind die Synergie Vertriebsdienstleistung, in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) sowie der COMPUTERWOCHE.

Die Veranstaltungsreihe findet alle zwei Wochen statt - jeweils um 16 Uhr und dauert rund 45 Minuten. An weiteren Terminen berichten weitere hochrangige Autoren des soeben erschienen Buches über ihre Erfahrungen aus der aktuell sehr bewegenden Zeit. Sie erzählen, was sie überrascht hat - sowohl positiv als auch negativ und geben Prognosen dazu, was sich ändern und was bleiben wird. Kurzum, sie ziehen Bilanz und sprechen über Konsequenzen des derzeitigen Umbruchs. Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Michael Schmidt, TÜV Rheinland, Hans Königes, COMPUTERWOCHE und Ralf Karabasz, Synergie.

Das Buch kann kostenfrei angefordert werden. Zusätzlich steht es als Download zur Verfügung. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 unter http://www.tuv.com/expedition.

Ihre Anmeldung zur Online-Veranstaltung können Sie per Mail an heike.ollig@synergie-vd.de vornehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nach Anmeldung erhalten Sie die technischen Details zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung.