In welchen Branchen und Bereichen kommen CAIOs bereits zum Einsatz?

Kaan Bludau: Noch gibt es in C-Suites selten einen dezidierten CAIO, immer häufiger aber eine vergleichbare Position, wie Head of AI, CIO/CTO mit KI-Expertise oder auch CAIDO (= Chief Artificial Intelligence and Data Officer). Allgemein kommt ein CAIO dort zum Einsatz, wo ein starkes Bedürfnis nach oder ein Potenzial für einen intensiven Einsatz von KI besteht. Momentan sind dies vor allem die Felder User Experience, Kundenanalytik (des Klick- und Kaufverhaltens), Content-Produktion und Produktinnovation, also insbesondere in Bereiche mit einem starken Kunden- oder Endkonsumentenbezug.

KI-Verantwortung muss auf die oberste Etage

Die Big-Tech Unternehmen (Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Microsoft) sind hier absolute Vorreiter. Aber auch von einfacher Automatisierung über datengesteuerte Entscheidungsfindung bis hin zur Effizienzsteigerung bietet KI vielfältige Vorteile. Auch die Automobil- und Pharmaindustrie sowie der Maschinenbau und Dienstleistungssektor greifen immer mehr auf KI-Anwendungen zurück und suchen entsprechend nach Köpfen, um dem Thema in den Führungsetagen die richtige Bedeutung zukommen zu lassen. Nur mit KI-Verantwortung auf oberster Ebene kann man fundierte Entscheidungen zu KI-Initiativen treffen.

Was sind die genauen Aufgaben eines CAIO?

Bludau: Die CAIO sind verantwortlich für eine Performance-steigernde Implementierung und Skalierung von KI im Unternehmen. Das bedeutet nicht einfach nur die Effizienz zu steigern, die Möglichkeiten von KI gehen weit darüber hinaus. Der erste Schritt ist im Normalfall eine Analyse des Entwicklungsstandes der Digitalisierung, der KI-Applikationen und der Kultur des Unternehmens unter Rücksichtnahme auf Aspekte wie Zielgruppe etc. Ziel ist es, eine angemessene KI-Strategie zu entwickeln und sie - in enger Kooperation mit den anderen Mitgliedern des C-Levels - mit der Gesamtstrategie des Unternehmens in Einklang zu bringen.

CAIO muss zuerst KI-Voraussetzungen schaffen

Falls noch nicht vorhanden, muss der CAIO die dafür notwendigen Voraussetzungen in Bezug auf Daten, Personal und Infrastruktur schaffen, bevor er die verfügbaren Ressourcen auf unterschiedliche KI-Initiativen verteilt, KPIs definiert, eine Roadmap erstellt und die Einhaltung der festgelegten Parameter anschließend im Monitoring überwacht. Zudem ist der CAIO dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass KI-Anwendungen ethisch vertretbar und konform mit gesetzlichen Richtlinien genutzt werden.

Welche Herausforderungen und Hürden müssen CAIOs dabei am häufigsten meistern?

Bludau: Verkompliziert wird die Implementierung von KI durch die Tatsache, dass KI in (fast) jeder Abteilung Mehrwerte bringen könnte. Dies eröffnet zwar immense Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Innovation, stellt jedoch gleichzeitig Unternehmen vor die Herausforderung, die richtige Balance zu finden: Zwischen KI-Initiativen, die neu integriert und gestaltet werden können, und Bewährtem, das Orientierung stiftet.

Widerstände bei Chefs und Mitarbeitern nicht unterschätzen

Häufig müssen dabei Widerstände überwunden werden, sowohl innerhalb der Belegschaft als auch auf C-Level. Für eine gezielte, ganzheitliche Implementierung von KI muss der CAIO sowohl in der Führungsetage als auch in den einzelnen Abteilungen geduldig ein grundlegendes Verständnis für KI-Systeme und deren Einsatzmöglichkeiten schaffen und den Wandel als Vorbild vorantreiben. Je intensiver und strukturierter verschiedene Teilbereiche und Abteilungen dabei zusammenarbeiten, umso höher ist die Chance auf eine erfolgreiche Etablierung und einen gewinnbringenden Einsatz von KI.

Welches Know-how brauchen Unternehmen in Sachen KI am dringendsten?

Bludau: Das kommt zu 100 Prozent auf das spezifische Unternehmen und Geschäftsmodell an. Ganz allgemein braucht man für den effektiven Einsatz von KI ausgeprägte Fähigkeiten in der Daten-Analyse, um bestimmen zu können, welche KI-Anwendungen tatsächlich einen spezifischen Mehrwert für den Kunden liefern. In der ersten Phase wäre also tatsächlich der Überblick für die Einsatzgebiete und eine erste Strategie für die Umsetzung am wichtigsten, wenn man in Sachen KI noch nicht viel Expertise hat. Später braucht es dann andere, tiefer gehende KI-Fähigkeiten.

Wie wichtig wird KI auf der obersten Führungsebene und in welchen Branchen am ehesten?

Bludau: Die Optimierung und/oder Automatisierung von Lieferketten, Produktionsteilen, Qualitätskontrollen etc. führt in nahezu allen Branchen zu erhöhter Effizienz und damit reduzierten Kosten. Für jede Führungsebene wird KI also wichtig werden, für die umsatzstärksten deutschen Branchen allerdings besonders. In der Automobilindustrie, der mit großem Abstand umsatzstärksten deutschen Branche, wird das KI-gesteuerte autonome Fahren seit einigen Jahren heiß diskutiert.

KI wird ein Muß für Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

Welche Unternehmen sich hier als Vorreiter etablieren können, werden den Weltmarkt aller Voraussicht nach kurz- bis mittelfristig dominieren. Aber auch für den Maschinenbau, gerade im Hinblick auf Optimierung und Automatisierung von Wartungsprozessen, und in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, bei der Analyse von Daten-Bergen in Echtzeit zur Beschleunigung der Forschung, birgt KI erhebliches Geschäftspotential. Hier braucht es jemanden, der diesen Bereich verantwortet.

Welches Skillset benötigt ein CAIO und wie findet man einen?

Bludau: Ein CAIO muss sowohl über ausgeprägte technologische Qualifikationen verfügen, inklusive tiefgehender Expertise in den Bereichen KI, Dateninfrastruktur und -Analyse, als auch ein unternehmerisches Mindset und ein tiefes Verständnis von Kunden und Endkonsumenten mitbringen. Wer diese Talente und Veranlagungen besitzt und sich intensiv mit Kultur, Zielgruppe und Belegschaft eines Unternehmens vertraut macht, wird in relativ kurzer Zeit innovative KI-Lösungen entwickeln können.