Dr. Wolfgang Karrlein studierte Chemie und Wirtschaftswissenschaften in München Würzburg und Hagen und ist Gesellschafter und Geschäftsführer der CANMAS GmbH in Grünwald. Er greift bei seiner Beratungstätigkeit auf 20 Jahre Erfahrung in einem internationalen Konzern zurück. Seine Branchenexpertise reicht von IT, Medizintechnik, Energie bis zu Automotive. Seine fachlichen Schwerpunkte sind Organisationsentwicklung (Metaplan Professional), Leadership Development und Change Management.