Deutschland produziert Maschinen für die ganze Welt. Kein Wunder: In der produzierenden Industrie arbeiten Teams mit hervorragendem Technologie-Know-how und es gibt viele digitale Ansätze. Doch bei der Umsetzung in neue Services tun sich viele Unternehmen schwer. Dabei können sich durch die Vernetzung komplett neue Geschäftsmodelle ergeben, erläutert Digitalisierungsexpertin Judith Pertl im Interview mit der Computerwoche. Sie ist Head of Digital Solutions & Platforms bei A1 Digital.

Wie aber schaffen Unternehmen mit Hilfe der Smart Factory neue Services oder Geschäftsmodelle?

Pertl: Das ist sehr unterschiedlich. Die Automobil- und Luftfahrt-Industrie sind sehr weit und haben die Smart Factory bereits weitgehend umgesetzt. In anderen Branchen ist die vernetzte Fabrik noch Zukunftsvision.

Wie ist eine Smart Factory aufgebaut und welche Vorteile können Unternehmen daraus ziehen?

Pertl: In der Smart Factory sind alle Anlagen, Produkte und Prozesse über das IoT miteinander vernetzt. Firmen können dadurch Informationen zum Status der Produktion sammeln, beispielsweise Sensordaten zu Temperatur, Vibrationen und Feuchtigkeit, und dann auf einer zentralen Plattform verwalten und analysieren. Dadurch lässt sich eine Produktionsumgebung weitgehend automatisiert überwachen, sie wird flexibel und agil.

Welche Services können Unternehmen daraus aufbauen?

Pertl: Mit Hilfe der Echtzeitdaten über die Produktionsleistungen lassen sich zunächst Prozesse und Produktqualität optimieren. So können Firmen die Durchlaufzeiten reduzieren, Fehler vermeiden und den Materialverbrauch senken. Ein interessanter Service ist beispielsweise, fehlende Teile für die Produktion automatisiert nachzubestellen. In diesem Zusammenhang ist das Tracking von Produktionsmaterialien interessant. Mit IoT-Sensoren oder RFID-Etiketten lassen sich Bauteile oder Assets innerhalb der Fabrik nachverfolgen (Asset Tracking) und so ihr Status in der Produktionsphase erfassen. Dieses Asset Tracking ist ein wichtiger Schritt in der effizienten Verwaltung der Betriebsmittel.

Welche Vorteile bringt die Analyse von Daten mit Machine Learning?

Pertl: Ein Beispiel ist Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung. Hier arbeiten sie nicht reaktiv, sondern proaktiv. Mit Machine-Learning-Modellen lässt sich vorhersagen, dass es ab einem bestimmten Zustand der Maschine zu Fehlern kommen kann. Reagiert man nun rechtzeitig, verhindert das einen kostspieligen Ausfall der Maschine. Auch die Laufzeit der Anlagen lässt sich dadurch verlängern. Mehrwerte sind hier also eine höhere Verfügbarkeit der Maschinen sowie kostenoptimierte Wartungsprozesse.

Pertl: Ein starker Trend geht in Richtung Dienstleistung statt Produkt. Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht es Unternehmen ihre Wertschöpfungskette zu erweitern, indem sie zusätzliche Services zu den entsprechenden Produkten anbieten. Die erfassten Daten können etwa die Grundlage bilden für den Verkauf von Wartungsverträgen, Echtzeitüberwachungen oder Optimierungen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Pertl: Ein Hersteller von Hydranten stattet diese mit Sensoren aus und vernetzt sie. So melden diese Hydranten zum Beispiel, wenn die Verschlusskappen unsachgemäß geöffnet wurden, etwa für den Diebstahl von Wasser. Das wird dann sofort entdeckt, und nicht erst viel später beim turnusgemäßen Wartungsrundgang. Oder Sensoren zeigen den Wasserfüllstand im Hydranten an. Wenn es kalt wird und das Wasser friert, lassen sich Schäden vermeiden. Diesen Service bietet das Unternehmen dann den Gemeinden als neue Wartungsleistungen an, die diese bisher selbst zu hohen Kosten erbrachten.

Gibt es weitere Beispiel für derartige neue Services?

Pertl: Hersteller von Produktionsmaschinen stellen ihren Kunden die entsprechenden Statusdaten über eine App zur Verfügung, damit diese ihre Produktion verbessern können. So erhält der Hersteller regelmäßige, monatliche Einnahmen und nicht nur die einmaligen Umsätze durch den Verkauf der Maschine.

Das geht dann in Richtung datenbasierter "As a Service"-Geschäftsmodelle?

Pertl: Ja. Die Vernetzung über das IoT ermöglicht auch Pay-Per-Use- oder Product-as-a-Service-Modelle. Ein Maschinenbauer verkauft keine Maschinen mehr, sondern den Output, sprich er vermietet Produktionskapazitäten. Denkbar sind hier Modelle mit einer Grundgebühr für die Miete der Maschine und Bezahlung für die Zahl der produzierten Teile. Oder ein Hersteller von Gabelstaplern verleiht seine Geräte und berechnet die transportierten Waren.

Der Aufbau einer vernetzten Fabrik ist ein langer Weg. Wie sollten Firmen dabei vorgehen?

Pertl: Firmen sollten groß denken und klein anfangen und dann schrittweise vorgehen. Im ersten Schritt geht es darum, den Business-Nutzen zu definieren und nicht Technologien in den Vordergrund zu stellen. Unternehmen sollten zunächst mit einem Thema starten, zum Beispiel Maschinen vernetzen, Informationen sammeln und simple Analysen umsetzen. Damit lässt sich etwa der perfekte Zeitpunkt für den Austausch von Verschleißteilen beim Überschreiten von vorher festgelegten Schwellwerten erkennen.

Wie geht A1 Digital heran an das Thema IoT?

Pertl: Wir haben eine breite Erfahrung in der Umsetzung von ganzheitlichen End-to-End-Lösungen, die wir auch global umsetzen können. In unserem Application Demo Center lassen sich Services interaktiv erkunden. Dort finden Sie Beispiele dafür, welchen Business-Mehrwert unsere Lösungen bieten, zum Beispiel durch Vernetzung von Maschinen und Objekten oder durch automatische Klassifizierung des Inventars.

