Ein neuer, aufsehenerregender Hack erschüttert die Kryptowelt. Das Ronin Network (eine Side-Chain der Ethereum Blockchain), auf dem das vor allem in Asien äußerst populäre Krypto-Mobile-Game "Axie Infinity" läuft, wurde um mehr als 600 Millionen Dollar in Kryptowährungen erleichtert:

The Ronin bridge has been exploited for 173,600 Ethereum and 25.5M USDC.



The Ronin bridge and Katana Dex have been halted.