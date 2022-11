Der Austausch mit Gleichgesinnten ist immer eine Wohltat. Die Gründe liegen auf der Hand: Der Erfahrungsreichtum von Menschen mit einem ähnlichen Weg hilft, Routinen zu hinterfragen, neue Perspektiven zu gewinnen und persönlich zu wachsen.

Doch wie finden CEOs, CIOs und CTOs die richtigen Inspirationsgeber? Und: Woran erkennen sie diese? Ein neuer Vernetzungsversuch - fernab verhuschter virtueller Kontakte auf Social Media - soll das Networking aufs nächste Level bringen.

Welcher "Digital Hero" bin ich?

Sind KI, Edge und Co. Musik in Ihren Ohren oder nur inhaltsleere Buzzwords? Bevor Sie zum Networking übergehen, lohnt es sich, zunächst herauszufinden, welcher Digitalisierungstyp Sie sind. Hierzu hat T-Systems drei spannende "Archetypen" ausgearbeitet:

"Je moderner die IT-Infrastruktur, desto besser": Magicians of Disruption suchen nach neuen Formeln, um die Transformationen im Unternehmen voranzutreiben. KI, DevOps und Edge sind dabei wichtige Treiber. Besonderes Charakteristika: Die Skepsis von Controllern sowie Compliance- und sicherheitsaffinen Kollegen ist den Magicians sicher.

Vom Altsystem zur Innovation - und wieder zurück: Masters of new Horizons sind erfahrene Wanderer zwischen den Welten. Sie fühlen sich in jeder IT-Landschaft zuhause, die ihnen hilft, ihre Arbeit zu verbessern. Wichtig: Cloud-Themen spielen in ihrer Strategie nur dann eine Rolle, wenn Sicherheit und Compliance passen. Zwar haben sie ein Auge auf Technologien wie Edge und KI, warten aber lieber, bis sich ein guter Anwendungsfall ergibt.

Ist die digitale Transformation wirklich die Antwort auf alle Fragen? Nicht für Guardians of the tried and true! Ein gesundes Maß an Skepsis und Risikovermeidung liegt in ihrer DNA. Für andere mögen Cloud, KI sowie eine schnelle digitale Transformation die Maßstäbe sein. Dieser Hero-Typ wartet jedoch lieber ab, lernt aus den Fehlern anderer und stellt eine nüchterne Risiko-Nutzen-Betrachtung ins Zentrum. Das klassische Rechenzentrum, Sicherheit und Kontrolle sind dabei wichtige Konstanten.

Digitale Sparringspartner treffen

Na, haben Sie sich wieder gefunden? Gar nicht so einfach. Aber keine Sorge - wir helfen Ihnen, Ihren Digital-Hero-Typen herauszufinden - zumindest, soweit es geht.

Und zwar so: T-Systems hat sich 21 smarte Fragen überlegt. In fünf Minuten wissen Sie, wo Sie zuhause sind und digitale Seelenverwandte finden.

Das Beste: Mit diesen ergeben sich im Anschluss einzigartige Möglichkeiten zum Austausch auf Augenhöhe, denn wir haben auf Basis Ihrer Ergebnisse spannende Webinar-Sessions zusammengestellt, in denen wir ganz genau beleuchten, welche Digitalisierungsstrategie am besten zu Ihnen passt - natürlich nur, wenn Sie das ausdrücklich wünschen.

Jetzt mehr erfahren und eigenen Hero-Typ herausfinden. Zum Check (EN)