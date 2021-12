Der Chatbot im Kundenservice, die Filmempfehlung im Streamingdienst oder das Navi im Auto – Künstliche Intelligenz (KI) hat längst unseren Alltag erobert. Auch in der Bundeswehr gibt es zahlreiche Anwendungsgebiete für die wegweisende Technologie: besonders, wenn es darum geht, schnell eine große Menge an Daten zu verarbeiten und so valide Entscheidungen zu treffen.

Sie sind in der Lage, mit großen, unstrukturierten Datenmengen umzugehen und das Datenchaos beherrschbar zu machen. Das ist besonders hilfreich, wenn auf der Basis dieser Daten schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Verantwortliche Personen in der Bundeswehr treffen häufig solche Entscheidungen - und diese sind oft von enormer Tragweite, denken wir nur an einen Einsatz bei Krisen oder im Katastrophenfall. Die reine computergestützte Datenverarbeitung stößt dabei an Grenzen. KI-Systeme sind ihnen einen Schritt voraus - weil sie lernfähig sind. Sie erkennen Muster in der Datenflut und leiten daraus valide Prognosen für die Zukunft ab. Sie erleichtern und beschleunigen damit in vielen Fällen die Entscheidungsfindung.

Schon seit einigen Jahren erprobt die BWI als Digitalisierungspartner der Bundeswehr in enger Zusammenarbeit mit der Truppe den Einsatz von KI in verschiedenen Bereichen. Einige der dabei eingesetzten Technologien sind bereits fit für die Praxis, zum Beispiel bestimmte Machine-Learning-Systeme: Sie gewinnen Informationen aus Daten und Bildern, setzen neuronale Netze für die Textübersetzung ein oder dienen als Frühwarnsystem für Krisen.

An welchen Experimenten und Projekten die BWI für die Bundeswehr arbeitet, zeigt der folgende Auszug:

KVInfoSys Bund: ressortübergreifend Krisenlagen bewältigen

Maßnahmen zur Krisenfrüherkennung, -vorsorge und -reaktion fallen in Deutschland in unterschiedliche Ressorts der Bundesregierung. Damit die Bereiche nicht isoliert voneinander, sondern kollaborativ an der Krisenbewältigung arbeiten können, hat die BWI im Auftrag des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr einen Prototyp für ein ressortgemeinsames Krisenvorsorgeinformationssystem (KVInfoSysBund) entwickelt. Das IT-System nutzt KI-basierte Services zur Erfassung und Beurteilung von Krisenlagen, zur Organisation von Krisenvorsorgen und versorgt alle beteiligten Stellen mit Informationen für ein gemeinsames Lagebild.

Mit KI durch Wände sehen

Mithilfe eines Radiowellen-Sendeempfängers kann ein KI-basiertes System Objekte und Personen hinter Wänden und anderen Hindernissen ausfindig machen. Die KI lernt aus Millionen von Daten, wie sich der Mensch bewegt, und ist damit in der Lage, zu unterscheiden, ob sich nur Objekte oder auch Menschen im Gefahrenbereich aufhalten. Darüber hinaus weiß die KI, wie viele Personen es sind und sogar, ob sie sitzen, stehen oder gehen. Damit könnten Rettungskräfte zukünftig im Katastrophenfall Menschen leichter auffinden und in Sicherheit bringen. Derzeit trainiert die BWI-Innovationseinheit innoX einen Prototyp des Systems mit den notwendigen Daten und testet ihn unter Laborbedingungen.

KI-basierte Weltraum-Wettervorhersage und Kollisionswarnungen

Plasma-Eruptionen auf der Sonne und kosmische Strahlung aus dem All: Was wir als Weltraumwetter bezeichnen, kann im All befindliche Anlagen und Geräte sowie auch technische Infrastruktur auf der Erde empfindlich stören. Eine auf Machine-Learning-Methoden basierende Anwendung kann Weltraumwetterlagen präzise vorhersagen. Negative Auswirkungen ließen sich so frühzeitig vermeiden. Die BWI und der CIHBw testen das Tool gemeinsam mit dem Weltraumkommando der Bundeswehr. Und eine weitere KI-Anwendung soll erprobt werden: Machine-Learning-Algorithmen sollen Muster in der Bahnbewegung von Satelliten, Weltraumschrott und anderen Objekten im All finden, um mögliche Kollisionen zu prognostizieren.

KI steuert Serverkapazitäten im Rechenzentrum

Die BWI testet aber nicht nur KI, sondern setzt sie bereits im Betrieb ein, zum Beispiel im Rechenzentrum. Dort hilft die KI-gestützte Analyse der Server-Auslastung, die Performance von IT-Services zu verbessern. Im Experiment "Automated Smart Performance Evaluation" erprobte die BWI-Innovationseinheit innoX mit dem Fachbereich, ob im Betrieb ohne menschliches Zutun Anomalien erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Mit Erfolg: Das selbstlernende KI-System kann beispielweise die Last- und Ruhezeiten aller Services innerhalb eines Tages oder im Wochenverlauf ermitteln und dann die Serverkapazitäten automatisiert neu priorisieren. Oder es fährt ganze Komponenten zu Zeiten herunter, wenn sie üblicherweise nicht benötigt werden. Das spart einerseits Energie, und entlastet andererseits die IT-Expert*innen vor Ort von Routinetätigkeiten.

