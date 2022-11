Hoher Preis



Die Airpods Max sind Apples erste Over-Ear-Kopfhörer, sieht man einmal von denen der im Jahr 2014 übernommenen Tochter Beats ab. Sie sind nur schwer mit den In-Ear-Hörern zu vergleichen, da sie anderen Zwecken dienen und andere Zielgruppen ansprechen. So müssen sie sich im Wettbewerb mit High-End-Geräten etwa von Bose oder Sennheiser schlagen - und da gewinnen sie vor allem durch ihre nahtlose Integration in das Ökosystem Apples. Die gleichen Features wie die der Airpods Pro kommen hier in einem schicken Überkopf-Modell zur Geltung, das schon ausgeschaltet gut gegen die akustische Umgebung abschirmt. Dabei sind die Airpods Max angenehm zu tragen. Anders als die anderen Airpods gibt es sie nicht nur in einer Farbe, sondern in einem dezenten Silber oder einem ebenso zurückhaltenden Space Grau. Wer es etwas bunter mag, hat noch die Auswahl aus drei Pastelltönen in Rot, Blau und Grün. (Macwelt)