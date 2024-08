Die Nachfrage nach KI-Plattform-Software wird in den nächsten vier Jahren voraussichtlich um 40 Prozent pro Jahr steigen, von 27,9 Milliarden Dollar Umsatz im vergangenen Jahr auf 153 Milliarden Dollar im Jahr 2028, so ein neuer Bericht von IDC.

Grund für den Optimismus ist das rasante Tempo, mit dem KI-Plattformen wie Microsoft Azure AI, Amazon AI Services, Google Cloud AI und OpenAI im vergangenen Jahr gewachsen sind. Die Marktforscher von IDC gehen davon aus, dass dieses Wachstum voraussichtlich eine "bemerkenswerte Dynamik" beibehalten wird, angetrieben durch die zunehmende Einführung von (generativer) KI in vielen Branchen.

Top Five: Die üblichen Verdächtigen - und Palantir

Bereits 2023 wuchs der globale Markt für KI-Plattformen IDC zufolge um 44,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Marktführer war Microsoft, der Softwareriese konnte seinen Umsatz in dem Bereich um fast 78 Prozent steigern und erreichte einen Marktanteil von 13,8 Prozent. Branchenzweiter Palantir erzielte als weniger bekannter, aber wichtiger KI-Akteur einen Marktanteil von 7,5 Prozent, nachdem die Einnahmen laut IDC um gut 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchsen.

Eine bemerkenswerte Leistung legte auch OpenAI hin: Die Company verzeichnete im vergangenen Jahr einen erstaunlichen Umsatzanstieg von 690 Prozent gegenüber dem Vorjahr; der Marktanteil des Unternehmens stieg auf 5,8 Prozent, 'eine bemerkenswerte Leistung für einen relativen Neuling in diesem hart umkämpften Bereich', so IDC in seinem Bericht 'Worldwide Artificial Intelligence Platforms Software Market Shares'. Auf den Plätzen vier und fünf liegen mit Google und AWS die üblichen Verdächtigen.

Keine Anzeichen für Verlangsamung

Laut Ritu Jyoti, Group Vice President of IDC's AI, Automation and Analytics Research, weist der aktuelle Markt "keine Anzeichen einer Verlangsamung" auf. "Schnelle Innovationen im Bereich Generative AI verändern die Art und Weise, wie Unternehmen über ihre Produkte denken, wie sie KI-Anwendungen entwickeln und einsetzen und wie sie Technologien selbst nutzen, um ihre Geschäftsmodelle und ihre Wettbewerbsposition neu zu erfinden", erklärte die Analystin.

Mit dem Aufkommen einheitlicher Plattformen für prädiktive und generative KI, die interoperierende APIs, die Erweiterbarkeit des Ökosystems und eine verantwortungsvolle KI-Einführung in großem Maßstab unterstützten, werde sich die Nutzung von KI-Plattformen weiter beschleunigen, prognostiziert Jyoti.

Cloud sticht On-Premises-Deployment

Was das Deployment betrifft, geht IDC davon aus, dass die Cloud-basierte Bereitstellung von KI-Software schneller wachsen wird als die lokale Bereitstellung, wobei die Einnahmen aus KI-Plattformen in der öffentlichen Cloud in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um 50,9 Prozent steigen werden.

"Dieser Trend ist auf die fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen, die Einhaltung von Daten- und Regulierungsvorschriften sowie die Skalierbarkeitsfunktionen zurückzuführen, die Cloud-Anbieter offerieren", erklärt IDC. "Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts und der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen von Unternehmen aus allen Branchen wird erwartet, dass die Cloud-basierte Bereitstellung von KI-Plattform-Software weiterhin rasant zunimmt." (mb)