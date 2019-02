Konsumenten leben im digitalen Zeitalter immer komfortabler: Händler haben ihre digitalen Angebote längst personalisiert, so dass wir passende Produkte schneller finden. Ändert sich etwas an unserer Situation, schlägt sich das umgehend im digitalen Angebot nieder. In vielen Unternehmen, die sich mitten im Prozess der digitalen Transformation befinden, sieht die Welt indes anders aus. Ihre Geschäftsführer müssen strategische Entscheidungen oftmals mithilfe von Steuerungssystemen treffen, die noch den Paradigmen des transaktionalen Zeitalters folgen: Strukturierte Daten werden aggregiert und in einem standardisierten Format ausgespielt.

Im Zuge der Digitalisierung treten neben strukturierte auch unstrukturierte Daten, eine Entwicklung, auf die traditionelle Steuerungssysteme nicht ausgelegt sind. Sie eignen sich weder für die Erfassung dieser Datenmengen noch sind sie in der Lage die Daten so zu analysieren und aufzubereiten, dass die Geschäftsführung geeignete Schlüsse für ihr Business aus ihnen ziehen kann: Anstelle der benötigten Realtime-Informationen erhalten sie lediglich Standardkost. Damit fehlen Entscheidungsträgern Steuerungsmechanismen und Monitoring-Werkzeuge, um ihr Unternehmen durch die digitale Transformation zu führen.

Gerade im Retail-Sektor kann ein Verharren im transaktionalen Zeitalter fatal sein. Anbieter von Modeartikeln beispielsweise arbeiten sehr nah am Endkunden. Die Branche ist geprägt von Schnelllebigkeit und ein agiles Reagieren auf die Bedürfnisse der Kunden ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Jedoch fehlt es im Bereich der Unternehmensleitung noch an Technologien, die diese Schnelllebigkeit und Agilität auch auf der Geschäftsebene abbilden.

Digitale Analytik-Assistenten für eine bessere Orientierung

In der digitalen Welt müssen Steuerungssysteme einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen, der ein Fokussieren auf die wichtigen Fragestellungen des Geschäftes und das Schaffen von Transparenz über die Performanz des Unternehmens erlaubt. Dafür müssen sich Unternehmen für die Nutzung von Data Lakes, Machine Learning (ML) und Artificial Intelligence (AI) öffnen und diese in ihre Steuerungssysteme einbinden. So entstehen digitale Analytik-Assistenten, die in personalisierten KPI-Dashboards aktiv über Veränderungen oder Unregelmäßigkeiten in den Unternehmensdaten informieren können. Mit der Hilfe von Realtime-Daten kann schneller auf Missstände reagiert werden und die Unterstützung durch ML und AI macht es Systemen möglich, in den Daten nach Antworten auf bestimmte Fragestellungen zu suchen und im Endeffekt sogar Muster zu erkennen, die sie in Handlungs-Empfehlungen umwandeln können.

SAP NOW am 13. und 14. März 2019 in Berlin Treffen Sie Reply auch auf der SAP NOW in Berlin und erfahren mehr zu diesem Thema oder weiteren Projekten. Was Sie dort erwartet:

Wie können Unternehmen Innovation im Unternehmen befördern und nachhaltig verankern? Welche Technologien sollen sie wählen, um sich im digitalen Wettbewerb zu behaupten? Die Antworten darauf hängen von einer Vielzahl individueller Faktoren ab. Impulse und Unterstützung finden Sie auf dem Innovationskongress SAP NOW: Expertise, Technologien, Lösungen und Partner, die Sie bei der Digitalisierung voranbringen. Programm ansehen und Ticket sichern

Zugeschnittene Datensets und relevante Handlungsempfehlungen

Pulse, eine Lösung von TD Reply, ist ein Beispiel dafür, wie moderne Dashboards als persönliche Analytik-Assistenten dienen können. Die datengesteuerte KPI-Bewertung mit KPI-Effektmodellierung des Tools ermöglicht die Erstellung eines auf die Bedürfnisse eines jeden Anwenders zugeschnittenen Daten-Sets. Alle festgelegten KPIs werden im Pulse Dashboard für ein regelmäßiges und automatisches Reporting eingerichtet. Sollte sich etwas ändern, während der Anwender gerade nicht vor Ort ist, wird er von einem automatischen Smart Data Assistant per E-Mail benachrichtigt. Zugleich sorgt ein textbasierter Chatbot dafür, dass Entscheider möglichst einfach und nutzerfreundlich über relevante Veränderungen in den Daten informiert werden.

Ziel ist es dabei nicht nur, über aktuelle Entwicklungen deskriptiv zu informieren, sondern mithilfe ausgereifter statistischer Modelle Entwicklungen in den Daten beziehungsweise der gesamten Business Performance vorherzusagen und damit frühzeitig relevante Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Ein weiteres Beispiel ist der CoPilot von SAP, eine Chatbot- und Dashboard-Lösung. Das Tool hat ebenfalls die einfache Aufbereitung und Vermittlung von KPIs zum Ziel, was vor allem durch die intuitive Bedienung via Sprache unterstützt wird, die neben der üblichen Texteingabe möglich ist. In dieser Lösung lassen sich überdies Transaktionen über SAP-Systeme hinweg durchführen, ohne den aktuellen Kontext oder das Gespräch zu verlassen - gleiches gilt für das Teilen von Notizen, Screenshots oder anderen Elementen. Mit dem SAP CoPilot Skill Builder können als weiteres Feature individuelle Fähigkeiten für den digitalen Assistenten angelegt werden.

Die Digitalisierung ist ein Faktum und erfasst irgendwann jedes Unternehmen. Firmen stehen neue Daten zur Verfügung, deren Wert es zu erschließen gilt -ohne geeignete Tools ist dies nicht zu schaffen.