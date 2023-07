Die Beziehung zwischen DSGVO und US-Anbietern ist keine Liebesgeschichte. Während der Pandemie händeringend gesucht, danach aber stark kritisiert, hatten es besonders Anbieter von Konferenz- und Kollaborations-Tools nicht leicht. Deren Nutzer aber auch nicht, schließlich hatten sie sich auf die neuen Möglichkeiten eingestellt und wollen die gerne weiter nutzen. Die Anbieter haben deshalb nachgebessert und führen unterschiedliche Argumente ins Feld, um das zu belegen.

Cisco Systems hat sich für WebEx dazu früh auf die Ausrichtung am EU Cloud Code of Conduct entschlossen und bereits 2021 ein Datenresidenzprogramm eingeführt, das 2022 ausgeweitet wurde. Es bietet WebEx-Kunden aus der EU die Möglichkeit, ihre Daten in Rechenzentren in Frankfurt am Main und Amsterdam zu speichern. Das Cisco Cloud Controls Framework(CCF) ergänzt diese Bemühungen.

Der EU Cloud CoC ist ein umfassender, länderübergreifender Verhaltenskodex für Cloud-Service Anbieter, der die einheitliche Durchsetzung der europäischen Datenschutzstandards für Cloud-Anwendungen sicherstellen soll. Zur Überprüfung müssen Cloud-Service-Anbieter nachweisen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten in ihren Cloud-Angeboten mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU) konform ist.

Das ist in mehreren Stufen möglich. Hier hat Cisco jetzt die dritte und höchste Stufe erklommen (EU Cloud CoC Level 3). Der Kodex legt klare Standards fest, wie personenbezogenen Daten verarbeitet werden, für welche Zwecke und von wem. Dazu musste Webex eine unabhängige Bewertung und Prüfung des Datenschutzes durch Dritte durchlaufen. Diese Bewertung wurde wiederum von SCOPE Europe geprüft. "Die zweifache Verifizierung stellt die hohe Zuverlässigkeit und Rechtskonformität der Datenschutzfunktionen von Webex sicher", teilt Cisco mit.

"Webex ist die erste Collaboration-Plattform, die das Level 3 des EU Cloud Code of Conduct erreicht hat", sagt Harvey Jang, Cisco Vice President und Chief Privacy Officer. "Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt können darauf vertrauen, dass Webex strenge, international anerkannte Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhält und gleichzeitig außergewöhnliche Lösungen für Hybrid Work bietet."

Mehr zum Thema

Cisco Webex jetzt europäisch

Datenschutzdebatte bedroht Cisco Webex

Cisco will CO2-Verbrauch durch Webex senken