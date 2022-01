Opera Software hat mit dem Crypto Browser Project einen weiteren spezialisierten Browser entwickelt. Es handelt sich dabei um einen Browser für das Web3, der für die Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen optimiert ist, und auch eine eigene Wallet beinhaltet:

Opera is happy to unveil its new Crypto Browser Project, with beta versions of the new browser available for PC, Mac and mobile phones, delivering a new web experience with Web3 at its core. Learn more about what Web3 & the browser means to us: https://t.co/MHOwegeHWo pic.twitter.com/TuEYBXaXay