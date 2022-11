Nachdem Elon Musk in der vergangenen Woche die Übernahme von Twitter abgeschlossen hatte, kündigten viele - prominente und nicht-prominente - Nutzer an, die Social-Media-Plattform als Reaktion auf Musks fragwürdigen Vorstellungen von Meinungsfreiheit zu verlassen. Beliebtes Ziel ist dabei Mastodon, eine auf Web3-Prinzipien basierende Social-Media-Plattform, die der Gründer und Chefentwickler Eugen Rochko bereits 2016 ins Leben gerufen hatte, als Gerüchte über eine anstehende Übernahme von Twitter aufkeimten.

For anyone wondering, Mastodon got over 70K sign-ups yesterday alone. Let's keep the momentum going! The "public square" of the web must not belong to any one person or corporation!