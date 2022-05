Es ist mittlerweile 11 Jahre her, dass Google sich erstmals auf die Entwicklung eines optimalen Android-Tablet-Erlebnisses konzentrierte. Damals, in der prähistorischen Ära des Jahres 2011, startete Google seinen ersten Android-Tablet-Vorstoß mit der Einführung der Android 3.0 Honeycomb-Software und dem Versuch, Entwickler mit Optimierungen der App-Oberfläche für große Bildschirme an Bord zu holen.

Diese Bemühungen hielten, gelinde gesagt, nicht lange an. Innerhalb eines Jahres hat Google das Projekt gegoogelt, äh gecancelt. Das Unternehmen verlor seinen Fokus, wandte sich von seiner Vision ab und ließ die Idee des Android-Tablets schließlich ohne nennenswerte Fortschritte oder eine echte Förderung auf Plattformebene dahinvegetieren.

Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, die Ankündigung Googles ernst zu nehmen, es werde den Markt 2023 - unter anderem mit einem eigenen Pixel Tablet - wieder in Angriff nehmen. Was sollte dieses Mal anders sein? Android-Tablets hatten es bereits vor 11 Jahren schwer, den Durchbruch zu schaffen und eine nennenswerte Verbreitung zu finden. Und in den mehr als zehn Jahren, die seitdem vergangen sind, hat sich diese Situation eher weiter verschlechtert. Insbesondere im Business konnte Apple den Status des iPad als De-facto-Standard für Tablets festigen. Was soll es also bringen, jetzt mit einer neuen "wie ein iPad, aber mit Android"-Option wieder aufzutauchen?

Die Kurzversion der Antwort ist, dass Google dieses Mal vielleicht gar nicht versuchen wird, direkt mit dem iPad auf dem allgemeinen Tablet-Markt zu konkurrieren. Stattdessen könnte das Unternehmen versuchen, eine ganz neue Gerätekategorie zu schaffen.

Das Pixel-Tablet-Rätsel

Zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen iPad-Konkurrenten auf den Markt zu bringen, scheint ein relativ aussichtsloses Unterfangen zu sein. Für die typischen Tablet-Käufer braucht man etwas Substanzielleres, damit sie überhaupt ein Gerät in Betracht ziehen, das (a) nicht nur über den Preis konkurriert (hallo, Amazon Fire!) und (b) sich nicht mit einem anderen Betriebssystem als Hauptunterscheidungsmerkmal brüstet.

Here’s a sneak peek at our upcoming Pixel tablet ??



A next-generation @Android tablet powered by Google Tensor, designed to complement your Pixel phone.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

Davon ausgehend, stehen die Chancen nicht unbedingt gut für ein Comeback: Bei der Ankündigung von Googles geheimnisumwitterte Rückkehr zur Tablet-Hardware auf der Google I/O, wurde das sich noch in der Entwicklung befindliche Pixel Tablet nicht eben mit Lob überhäuft. Stattdessen kritisierten viele das dicke und eher banale Aussehens des Device. In der Tat sieht das von Google vorgestellte Tablet nicht wie ein typisches Premium-Tablet des Jahres 2022 aus. Es scheint in der Tat etwas dicker zu sein, und seine Ränder erinnern entweder an ein preiswerteres Design oder an ein Tablet von vor einigen Jahren.

Interessanterweise sieht es auch nicht sehr nach einem Pixel-Gerät aus, was seine Designsprache oder allgemein die Optik angeht. Dennoch hat Google deutlich gemacht, dass es sich durch und durch um ein Pixel-Produkt handelt - und zwar um eines, das als Premium-Gerät positioniert werden soll.

Mehr als nur ein Android-Tablet

Zumindest oberflächlich betrachtet, scheint etwas nicht zu stimmen. Aber wie bei vielen Dingen, die mit Google zu tun haben, könnte hinter dieser Geschichte mehr stecken als sich zunächst vermuten lässt.

Dazu muss man einige Faktoren berücksichtigen:

Gerüchten zufolge arbeitet Google an einem neuen Gerät im Nest-Hub-Stil, das über einen abnehmbaren Bildschirm verfügt - ein Display, das von der Basis abgezogen und in irgendeiner Form als Tablet verwendet werden kann. Android 13 enthält viele neue Elemente, die darauf hindeuten, dass Google eine ganz neue Kategorie von Mehrzweckgeräten mit Dockingstation nach demselben Prinzip entwickelt. Abgesehen von der Optimierung der Benutzeroberfläche sehen wir viele Elemente, die ein Tablet in eine gemeinsam genutzte Oberfläche verwandeln, mit speziell gekennzeichneten Widgets und bildschirmschonerähnlichen Elementen, die für die Verwendung im angedockten Modus durch jedermann freigegeben sind. Es handelt sich sozusagen um eine optimierte Version des heutigen Smart Display-Konzepts. Und all das würde von einem erweiterten Multiuser-Profilsystem begleitet werden, so dass jeder zugelassene Benutzer schnell und einfach leicht seine eigenen Inhalte auf dem Gerät nutzen kann. Die offiziellen Bilder des Pixel Tablets, die Google auf der I/O geteilt hat, scheinen Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts zu zeigen, um sich mit einem Dock zu verbinden. Das Pixel Tablet hat zwar nicht viel von der typischen Pixel-Designsprache, sieht dafür aber fast genau so aus, wie man es von einem Nest Hub ohne Sockel erwarten würde.

Pixel Tablet: Ein aufgemotztes Smart Display?

Fügt man all diese vermeintlichen Puzzle-Teile zusammen, scheint durchaus plausibel, dass das Pixel-Tablet in irgendeiner Weise mit dem abnehmbaren Nest-Hub-Konzept zusammenhängt oder zumindest einen ähnlichen Zweck erfüllt - egal, welcher Markenname verwendet wird. Auch die Bezeichnung Tablet trifft es nicht wirklich, gemessen an der Art von Anwendungsfällen, die sich Google für das Android-Tablet der Zukunft vorzustellen scheint. Es handelt sich eher um ein aufgemotztes Smart Display, das auch einige Personal-Computing-Funktionen bietet.

Im Gegensatz zu den heutigen Smart Displays scheint das ultimative Ziel dieses Produkts darin zu bestehen, eine vollständig anpassbare und informationsreiche Umgebung in dieser angedockten Form bereitzustellen - eine Umgebung, die sich als nützlich erweist und sowohl zu Hause als auch in Geschäftsumgebungen viele interessante Türen öffnet.

Zieht man dann noch die Möglichkeit in Betracht, dass jeder zugelassene Benutzer das Gerät in die Hand nehmen, sich anmelden und es als persönliches Gerät verwenden kann, hat es plötzlich eine ganz andere Anziehungskraft als alles andere auf dem Markt. Es ist noch nicht einmal ein Tablet an sich und auch kein Smart Display. Es ist eine faszinierende Art von neuem Hybrid-Mashup, das letztendlich eine eigene Produktklasse schafft - eine, die noch von keinem anderen großen Tech-Player benannt oder definiert wurde. Google könnte damit den Standard setzen und alle anderen zwingen, nachzuziehen.

Kein direkter iPad-Konkurrent

Mit dieser Strategie würde Google auch der Gefahr entgehen, dem iPad Konkurrenz zu machen - oder irgendeine Art von traditionellem Android-Tablet-Modell anzubieten. Stattdessen scheint das Unternehmen darauf aus zu sein, seine eigene, völlig neue Kategorie zu schaffen - eine, in der es - zumindest theoretisch - den Standard setzen und dann alle anderen zwingen kann, aufzuholen. Und unabhängig davon, wie genau das Pixel-Tablet am Ende aussehen wird, ist es klar, dass auch Android selbst darauf vorbereitet wird, diese Art von Zweck auf der Ebene des Ökosystems zu unterstützen.

All dies würde auch erklären, warum Google so zuversichtlich ist, dass Android-Tablets und Chrome OS-Tablets harmonisch koexistieren und völlig unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen können.

Auch wenn aktuell noch viel Spekulation dahinter steckt: Wenn Google seine Karten richtig ausspielt, könnten bald einige wirklich interessante neue Technologien auf uns zukommen. Und was wir im Moment sehen, ist mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.