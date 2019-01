Dr. Ralf Dingeldein ist seit 2017 CEO der Technogroup IT Service GmbH. Das Unternehmen bietet Service- und Dienstleistungslösungen für IT-Systeme in Rechenzentren. Zuvor war der Wirtschaftsingenieur als Geschäftsführer bei der Willenbrock Fördertechnik in Bremen tätig. Seine Themenschwerpunkte sind: Third Party Maintenance (TPM), Drittwartung von IT-Infrastruktur, IoT.