Was ist GitHub Actions?

Workflow: Jedes Ereignis kann einen Workflow auslösen. Dieser Begriff beschreibt übergreifend einen automatisierten Prozess, den Sie mithilfe von GitHub Actions zusammenstellen. Sie könnten einen Workflow zum Beispiel verwenden, um Ihre Anwendung bereitzustellen, wenn eine neue Version fertig ist. Definiert wird ein Workflow in einer YAML -Datei, die im .github/workflows -Verzeichnis Ihres Repositories gespeichert wird. Die Syntax finden Sie in der GitHub-Dokumentation .

Auftrag: Die Dinge, die im Rahmen eines Workflows erledigt werden sollen, werden in einem oder mehreren Aufträgen gruppiert. Jeder Auftrag besteht dabei aus einer Reihe von Schritten, die in einer von Ihnen festgelegten Reihenfolge ablaufen. Ihr Workflow kann aus mehreren Aufträgen bestehen, die parallel oder sukzessive (oder einer Kombination aus beidem) ablaufen. Sie können auch Abhängigkeiten zwischen Aufträgen erstellen. So ist es beispielsweise möglich, mehrere Aufträge für verschiedene Chip-Architekturen parallel laufen zu lassen. Sobald alle diese Aufträge abgeschlossen sind, würde ein weiterer Auftrag die Builds zusammenfassen.

Aktion: Ein einzelner Schritt innerhalb eines Auftrags kann aus einem einfachen Shell-Skript bestehen, aber wenn Sie etwas Komplexeres benötigen, können Sie auch eine Aktion verwenden. Diese besteht aus Code, den Sie schreiben und der mit Ihrem GitHub-Repository interagiert. Dafür können Sie die GitHub-API oder die eines Drittanbieters nutzen. Die Aufgaben, die von Aktionen ausgeführt werden können, reichen von der Code-Bereitstellung bis hin zum Aussenden einer SMS-Warnung an Entwickler. Aktionen können so geschrieben werden, dass sie innerhalb eines Docker-Containers ausgeführt werden. Einer der wichtigsten Aspekte von Aktionen ist jedoch, dass sie wiederverwendbar sind. Es handelt sich um eigenständige Anwendungen, die in der YAML-Datei referenziert werden und von mehreren Workflows in Ihrem Unternehmen verwendet werden können. Darüber hinaus steht auf dem GitHub-Actions-Marktplatz eine große Auswahl an kostenlosen und quelloffenen Drittanbieter-Aktionen zur Verfügung.