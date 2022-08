"Frauen gehören in alle Bereiche, in denen Entscheidungen getroffen werden", das hat bereits Ruth Bader Ginsburg gesagt - und damit nicht nur recht behalten, sondern auch eine Maxime unserer Zeit geformt. Blickt man in die Führungspositionen, so sind leider trotz des Strebens nach Vielfalt Frauen immer noch unterrepräsentiert - vor allem in der Technologie. Dabei "tragen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur mit ihrer Leistung zum Unternehmenswachstum bei, sondern bereichern unsere Arbeitswelt durch vielfältige Erfahrungswerte, Fähigkeiten und Perspektiven," sagt Uta Ernst-Diarra, Managing Director Deutschland bei Workday. "Es waren in vielen Fällen weibliche Führungskräfte, die mich auf meinem Karriereweg begleitet und mir wichtige Impulse für meine persönliche Entwicklung mitgegeben haben", so Ernst-Diarra, Managing Director Workday Deutschland weiter. Vorbilder zu haben, ist von außerordentlicher Bedeutung.

Aus diesem Grund, und um mehr Frauen für eine Karriere in Führungspositionen zu inspirieren, haben wir mit Führungskräften von Workday Kunden gesprochen, die als Vorbilder gelten können: Stephanie Hanl, Chief Information Officer bei der Schenck Process Holding, und Heike Brüggemann, Director Enterprise Resource Planning Support bei der Geschäftsgruppe Freudenberg Sealing Technologies über Diversität und Frauen in der IT gesprochen.

Was hat ihre Begeisterung für eine Karriere in der IT entfacht?

Stefanie Hahnl: IT ist eine, wenn nicht sogar die Zukunftsbranche. Die Weiterentwicklung erfolgt in Siebenmeilenstiefeln. IT ist Grundlage der Digitalisierung und Digitalisierung wird unsere Welt in den kommenden Jahren wesentlich verändern. Ich bin damit in einen Bereich eingestiegen, der eine gesicherte berufliche Perspektive bietet, und vor allem auch wesentlich die Zukunft mitgestaltet.

Heike Brüggemann: Ich war schon immer sehr interessiert an Prozessen und deren Verbesserung. Als Führungskraft habe ich im Bereich Kundenservice und danach im operativen und strategischen Einkauf der Geschäftsgruppe Freudenberg Sealing Technologies gearbeitet. Mit dem Start eines globalen und alle Bereiche der Geschäftsgruppe umfassenden IT-Projektes war der Weg zur Projektleiterin für die Einführung eines Templates an verschiedenen Standorten nicht weit. Ich liebe die große Herausforderung an die Flexibilität und vor allem die enge Zusammenarbeit mit den weltweiten Usern, Kolleginnen und Kollegen.

Wie sehen Sie die Entwicklung von Diversität in der IT?

Heike Brüggemann: Für die Freudenberg Gruppe ist Diversität schon immer ein wichtiges Thema und in den Grundsätzen festgeschrieben. Das ist auch in den IT-Abteilungen spürbar. Ich empfinde diese Diversität als unglaublich bereichernd und habe die Freudenberg Gruppe, deshalb bewusst als Arbeitgeber ausgewählt. Ich habe besonders von meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kulturen sehr viel gelernt. Einen Unterschied in der Gleichbehandlung von Frauen und Männern nehme ich im IT-Bereich nicht wahr.

Stefanie Hahnl: Wir haben im Bereich IT Nachholbedarf in Bezug auf Diversität. Ich halte diverse Teams für essentiell, um erfolgreich Herausforderungen zu meistern. Da viele unterschiedliche Blickwinkel und Erfahrungen zu wesentlich besseren Ergebnissen führen. Diversität verstehe ich in diesem Kontext nicht nur bezogen auf Gender oder Herkunft, sondern auch im Hinblick auf interdisziplinäre Teams.

Mit welchen Herausforderungen sehen sich Frauen im IT-Bereich konfrontiert?

Stefanie Hahnl: Es gibt keine besonderen Herausforderungen, die Frauen aufgrund ihres Geschlechts nicht bewältigen können. Sie müssen Probleme und Herausforderungen lösen, wie ihre männlichen Kollegen auch. Alles andere ist "Schubladendenken". Frauen leisten hervorragende Arbeit und darüber müssen wir mehr sprechen.

Warum mangelt es an weiblichen Fachkräften in der IT?

Heike Brüggemann: Obwohl sich der Mangel an Fachkräften auch positiv auf Arbeitsmöglichkeiten und -bedingungen für Frauen ausgewirkt hat, scheint vor allem der Zugang und das Interesse an sehr technischen Berufen eher gering. Im Umfeld der IT-Beratung erscheint mir dies nicht so extrem, wie in den Bereichen Infrastruktur und Server.

Stefanie Hahnl: Die Frage ist, wie wir insgesamt Frauen an MINT-Berufe heranführen und für die MINT Berufe/Studiengänge werben. Flexiblere, interdisziplinäre Studien- und Ausbildungsangebote könnten eine Möglichkeit sein. Der niedrige Frauenanteil in der IT ist nicht "naturgegeben", sondern strukturell und kulturell bedingt. Es fehlen auch weibliche Vorbilder. Das Gute daran ist, dass dies änderbar ist.

Wie könnte ihrer Meinung nach der Anteil von Frauen in der IT erhöht werden?

Stefanie Hahnl: Ich finde es großartig zu sehen, wie sich diese jungen Menschen entwickeln, wie sie an Herausforderungen herangehen und wachsen. Sie stiften mit sehr innovativen Gedanken einen Mehrwert. Mentoring ist ein Erfolgsfaktor, jungen Menschen den Einstieg in die IT zu erleichtern. Zeitlich flexiblere und ortsungebundene Angebote, auch mit interdisziplinären Zuschnitten der Studienprogramme, können ein weiterer Baustein sein.

Haben Sie ein weibliches Vorbild in der IT? Wenn ja, wer ist das und warum?

Stefanie Hahnl: Vorbild nicht, aber Grace Hopper hat herausragende Arbeit im Bereich IT geleistet und entwickelte unter anderem den ersten Compiler.

Heike Brüggemann: Ada Lovelace, die entgegen der für die Zeit typischen Anforderungen an Frauen Ihren eigenen Weg ging und eine brillante Denkerin und Visionärin war.

Mehr Role Models gewünscht? Im Diversity-Sonderheft der COMPUTERWOCHE erzählen die KI-Expertin und Autorin Kenza Ait Si Abbou, die Tech-Evangelistin Mina Saidze und jede Menge Gründerinnen von ihrem Weg in die IT und warum Tech spannend ist.

