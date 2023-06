Was ist eine Hybrid Cloud?

Big Data : Die Verarbeitung großer Datenmengen erfordert erhebliche Rechenleistung und Speicherressourcen. Eine Hybrid Cloud ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehende Infrastruktur mit öffentlichen Cloud-Diensten zu erweitern, um Big-Data-Analysen durchzuführen. Sensible Daten können in der privaten Cloud gespeichert und gleichzeitig die Skalierbarkeit und Flexibilität der öffentlichen Cloud genutzt werden, um komplexe Analysen durchzuführen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

IoT (Internet of Things): Das Internet der Dinge generiert enorme Mengen an Daten, die oft in Echtzeit verarbeitet und analysiert werden müssen. Eine Hybrid Cloud ermöglicht es, die IoT-Infrastruktur mit der öffentlichen Cloud zu verbinden, um die Datenverarbeitung, Analyse und Reaktion in Echtzeit zu verbessern. So profitieren Unternehmen von der Skalierbarkeit und Verarbeitungskapazität der Public Cloud, um Spitzenlasten zu bewältigen.