Jörg Staff ist Vorstand und Chief People Officer der Atruvia AG sowie Aufsichtsrat, Beirat und Investor. Er absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft sowie einen Master of Business Administration (MBA). Vor der aktuellen Position berichtete er über 20 Jahre direkt an CEOs und Vorstände aus Unternehmen in der IT-Industrie (SAP AG), Logistik (Deutsche Post/DHL) und der Automobilindustrie (Daimler AG).

Über 30.000 Leser und Leserinnen verfolgen seine Blogs "Logbuch einer Transformation" und "The Big Shift" im Human Resources Manager Magazin. In diesem Jahr wurde Jörg Staff von einer Jury zu den 40 führenden HR-Köpfen und von den Lesern des Personalmagazins zum "CHRO of the Year" gewählt.

In seinem Dialog zieht der Personalchef des Jahres 2021 eine ehrliche Bilanz, wie sein Unternehmen durch die Pandemie gekommen ist, wie er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen auch in dieser Zeit eine unternehmensweite Transformation und ein neues agiles Zusammenarbeitsmodell sowie ein umfassendes Change Management durchgeführt hat, und was die Personalverantwortlichen nächstes Jahr erwartet, beziehungsweise welche Trends sich im HR-Management abzeichnen.

Die virtuelle Veranstaltung findet am 1. Dezember 2021 um 16 Uhr statt und wird wieder von Synergie VertriebsDienstleistung mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), Atruvia AG sowie der COMPUTERWOCHE ausgerichtet.

Auch diesmal ist die Grundlage dieses virtuellen Dialogformates ein lesenswertes Buch, in dem sich über 40 Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Politik zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie äußern. Es ist der Nachfolgeband des Buches "Expedition: Werte - Arbeit - Führung 4.0, in dem Experten ihre fünfjährigen Erfahrungen aus unterschiedlichsten Projekten rund um modernes Arbeiten niedergeschrieben haben

Die Veranstaltungsreihe findet alle zwei Wochen statt - jeweils um 16 Uhr und dauert rund 45 Minuten. In den Dialogen berichten die Autoren dieses neu erschienen Kompendiums II zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie ganz gemäß dem Untertitel des Buches "Nach Corona: Zwei Schritte vor - einer zurück?". Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Hans Königes, COMPUTERWOCHE, Ralf Karabasz, Synergie und Michael Schmidt.

Konzipiert wurde das Buch von den erfahrenen Bildungsexperten Ralf Karabasz und Dr. Peter Jeutter. Als Herausgeber fungieren ebenfalls absolute Profis in ihrem Metier: TÜV-Rheinland Bereichsvorstand Markus Dohm, André Große-Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, DB Systel Geschäftsführer Personal Dr. Klaus Rüffler und Atruvia Vorstand und Arbeitsdirektor Jörg Staff. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 finden Sie hier.

