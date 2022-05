Nur noch zwei Mal schlafen, dann findet im Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Kalifornien, Googles jährliche Entwicklerkonferenz Google I/O statt. Den Auftakt macht wie gewohnt am 11. Mai um 10 Uhr Ortszeit die - auch online ausgestrahlte - Eröffnungs-Keynote mit zahlreichen Neuvorstellungen.

Android 13 und Android 12L

Im Softwarebereich konzentrieren sich die Ankündigungen voraussichtlich auf die neue Betriebssystemversion Android 13, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Android 13 ist nicht das einzige große Update, das Google 2022 für sein mobiles Betriebssystem bereithält. Es gibt auch Android 12L, eine neue, für Tablets und Foldables optimierte Version des Betriebssystems. Nachdem Android 12L irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht wird, wäre die Google I/O wäre ein guter Zeitpunkt, um konkretere Details zu nennen.

Daneben könnte Google aber auch neue Funktionen für andere Plattformen wie Wear OS oder Android TV ankündigen. Das ständig wachsende Angebot an Diensten des Unternehmens (z. B. Google Maps oder Arbeitsplatz-Tools wie Google Docs) wird wahrscheinlich ebenfalls verbessert werden.

Googles erste Smartwatch

Spannender wird es bei der Hardware. So wird nach diversen Leaks, darunter ein angeblich in einem Restaurant vergessener Prototyp, vermutet, dass Google in diesem Jahr mit der Pixel Watch endlich seine erste Smartwatch vorstellt. Einem geleakten Render-Bild zufolge erinnert das Design stark an die LG Watch Style, die 2017 zusammen mit Google entworfen wurde.

Als nahezu gesetzt gilt außerdem der Launch des neuen Mittelklasse-Smartphones Pixel 6a. So hat Google in den letzten drei Jahren auf jedes seiner Flaggschiff-Pixel-Smartphones eine günstigere Version mit reduzierten Spezifikationen folgen lassen - und nach den jüngsten Erfolgen gibt es keinen Grund, von dieser Strategie abzuweichen. Zwar wäre Google mit der Ankündigung auf der Google I/O ein wenig früher dran als üblich. Der bei der FCC eingereichte Zulassungsantrag deutet aber darauf hin, dass die Markteinführung kurz bevorstehen könnte.

Mittelklasse-Smartphone Pixel 6A

Was die Ausstattung angeht, könnte sich das Pixel 6A ein wenig von den vorherigen Geräten der A-Serie unterscheiden. So vermutet etwa 9to5Google, dass das neue Smartphone zwar eine nicht so hochauflösende Kamera wie das Pixel 6 erhält, dafür jedoch mit dem gleichen Tensor-Prozessor ausgestattet sein wird.

Daneben könnte auch ein neues Paar kabelloser Ohrhörer angekündigt werden. Aktuell verkauft Google nur die Pixel Buds A-Serie, die ursprünglich als günstigeres Gegenstück zu den Pixel Buds der zweiten Generation angekündigt wurden. Nachdem diese eingestellt wurden, spricht vieles für ein neues Pro-Modell - idealerweise mit aktiver Geräuschunterdrückung.

Last, but not least dürfte Google auch dieses Jahr wieder mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten. Auf der Wunschliste ganz oben wäre ein Preview von Googles geplantem Mixed-Reality-Headset Project Iris, selbst wenn die Fertigstellung noch etwas dauern könnte.