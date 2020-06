Einfaches Ausbildungszeugnis: Diese Bescheinigung ist lediglich ein Ausweis darüber, in welchem Zeitraum die Ausbildung absolviert wurde. Dabei wird kurz umrissen, in welchen Abteilungen Du eingesetzt warst und was Du dort gemacht hast. Eine Bewertung der Leistung erfolgt in einem einfachen Ausbildungszeugnis jedoch nicht. Achtung: Das einfache Ausbildungszeugnis ist der Normalfall. Das heißt, wenn man nicht explizit um ein qualifiziertes Zeugnis bittet, wird man in der Regel nur ein einfaches Ausbildungszeugnis erhalten.