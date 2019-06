Herr Baumgartner, Sie plädieren für mehr Begeisterung in Führung, Marketing und Vertrieb. Ist es um die Begeisterungsfähigkeit in deutschen Unternehmen so schlecht bestellt?

Baumgartner: Formulieren wir es mal so: Es gibt große Leuchttürme und hoffnungsvolle kleinere Lichter. Das Gute ist, dass man es als Unternehmer oder Führungskraft selbst in der Hand hat, wie die Stimmung in der Mannschaft ist.

Woran liegt es, dass die Stimmung in Betrieben nicht so gut ist?

Baumgartner: Es wäre an dieser Stelle ein Leichtes, mit dem Finger auf die Führungskräfte zu zeigen, aber das wäre zu kurz gesprungen. Außerdem hat ein Bashing der Führungskräfte noch nie weitergeholfen. Dass das Thema Begeisterung bei dem einen oder anderen nicht so im Fokus steht, hat in erster Linie mit der Konjunktur zu tun. Der Wirtschaft geht es gut, die Auftragsbücher sind voll, es läuft. Deshalb liegt bei vielen Firmen die Priorität darauf, alles abzuarbeiten. Sie müssen nur aufpassen, dass sie vor lauter Wachstum nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren, nämlich die Motivation der Menschen in den Unternehmen.

Was brauchen Führungskräfte, um Begeisterung bei ihren Mitarbeitern zu entfachen?

Baumgartner: Die Kurzfassung? Bezahlt sie fair, treibt keine Spielchen mit ihnen und kommuniziert wertschätzend. Damit wäre schon vielen geholfen.

Und die Langfassung?

Baumgartner: Die Boston Consulting Group hat in einer neuen Studie weltweit insgesamt 366.000 Berufstätige gefragt, was ihnen im Job am wichtigsten sei. Ergebnis: Für die deutschen Befragten stehen Wertschätzung und ein gutes Verhältnis zu Kollegen ganz oben. Das Gehalt folgt erst auf dem sechsten Platz. Und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, es entspricht dem globalen Trend: Die "weichen" Faktoren sind wichtiger als die Bezahlung.

Kann es sein, dass der Begriff der Wertschätzung einfach für viele Führungskräfte zu diffus ist, nicht greifbar?

Baumgartner: Wertschätzung ist die Antwort auf die Frage: "Wie gehen wir miteinander um?" Sie zeigt sich im respektvollen Umgang mit dem anderen. Wertschätzung ist, dem anderen das Gefühl zu geben, dass er gesehen wird. Nebenbei bemerkt ein Grundbedürfnis, das auch Führungskräfte haben.

Mitarbeiter verdienen dieselbe Fürsorge wie Kunden

Wie können Führungskräfte lernen, ihre Mitarbeiter zu begeistern?

Baumgartner: Indem sie den eigenen Mitarbeitern dieselbe Fürsorge zugestehen wie ihren Kunden. Ich empfehle, sich nicht nur Gedanken über ein gut funktionierendes Customer Relationship Management System zu machen, sondern auch mal ernsthaft über ein Employee Relationship Management System nachzudenken. Bevor man über Customer Centricity spricht, sollte man sich erst einmal über Employee Centricity Gedanken machen. Wirkliche Mitarbeiterzufriedenheit oder -begeisterung kann erst dann entstehen, wenn ein paar Eckpunkte für alle im Unternehmen verbindlich festgelegt sind und auch gelebt werden.

Employee Relationship Management System, Employee Centricity - das klingt nach Arbeit und viel Veränderung in einem Unternehmen. Kommen Ihre Ideen gut an?

Baumgartner: Darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich verstehe mich als Impulsgeber mit begrenztem therapeutischem Ehrgeiz. Wichtig ist, dass in den HR-Abteilungen beim Thema Mitarbeiterfindung und -bindung die Erkenntnis hängen bleibt: "Die brauchen nicht uns, aber wir sie." Firmen, die das verstehen und akzeptieren, bewegen sich automatisch.

Was wirkt in der Außenwirkung von Unternehmen begeisternd und was eher nicht?

Baumgartner: Ein recht guter Indikator für den Aggregatszustand eines Unternehmens ist die Website. Natürlich kann durch einen guten Webauftritt viel kaschiert werden, aber wenn ich sehe, dass eine Website responsiv, also mobiloptimiert ist, ist das ein gutes Zeichen, weil die Firma in der Gegenwart angekommen ist. Gut sind zum Beispiel pointierte und mit Pfiff formulierte Botschaften, weil sie Rückschlüsse auf den Ton in der Firma erlauben. Gut ist auch, wenn die Bilder auf der Seite nicht aus Bilddatenbanken sind, sondern wirklich ein Bildkonzept, eine Idee, eine Philosophie dahintersteckt.

Mich befremdet immer, wenn ich bei Tagungen sehe, wie erschreckend leblos manche Unternehmensvertreter ihre eigene Firma präsentieren. Don´t bore us, get to the chorus. Bisweilen entsteht der Eindruck, sie kennen ihre eigene Story nicht. Die meisten Präsentationen beginnen in der Kreidezeit der Firmengründung und enden meist, bevor der wirklich spannende Teil, nämlich die Antwort auf die Frage "Warum soll ich ausgerechnet zu euch?" aus Zeitgründen nur noch kurz angeschnitten werden kann. Vertane Chance.

Ein Bewerbungsgespräch ist eine Bühne

Wie können HR-Verantwortliche im Gespräch authentisch ihre Begeisterung ausstrahlen?

Baumgartner: Grundvoraussetzung ist, dass der HR-Verantwortliche vom eigenen Unternehmen begeistert ist und das auch zeigen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird's eng. Ich betrachte solche Gespräche immer als Spiel. Mensch trifft auf Mensch - was passiert? Neugierig sein, aber nicht ausfragen. Witzig sein, schlagfertig, interessiert, auch Entertaining. Ein Bewerbungsgespräch ist sowohl für den Bewerber als auch für den HR-Verantwortlichen eine Bühne. Und auf einer Bühne gilt der eherne Ansatz "When on stage - do it with a smile".

