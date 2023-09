Während Sie vor einigen Wochen noch getrost iPhones kaufen konnten, sollten Sie zum aktuellen Zeitpunkt kein Apple-Handy mehr bestellen. Der Grund: Apple wird das iPhone 15 bereits nächste Woche, am 12. September vorstellen, ehe der Vorverkauf am Freitag, den 15. September startet und der Marktstart am 22. September erfolgt.

Bedeutet: So kurz vor der Vorstellung und dem Release empfehlen wir Ihnen, kein bestehendes iPhone-Modell zu kaufen. Nicht aber, weil diese veraltet wären und das iPhone 15 alles besser machen würde. Nein, vielmehr, weil die Preise etwa für ein iPhone 13 und ein iPhone 14 direkt nach der iPhone-15-Keynote stärker fallen werden als bisher und Sie dann erst von deutlich besseren Angeboten profitieren werden als aktuell.

JETZT kein iPhone 14 mehr kaufen - SPÄTER schon

Wenige Tage vor Keynote und rund zwei Wochen vor offiziellem Marktstart sollten Sie kein iPhone 14 kaufen. Die Preise sind zwar deutlich niedriger als zum Marktstart, allerdings wird der Preis des künftigen Vorgängers iPhone 14 in den Wochen nach der Vorstellung des neuen iPhones seinen größten Preissturz erleben, wie historische Preisentwicklungen des iPhone 12 und 13 zeigen.

Den größten Preisverfall gab es sowohl beim iPhone 12 als auch beim iPhone 13 rund drei bis vier Monate nach Vorstellung des jeweils neuen Apple-Handys. Interessanterweise stieg der Preis kurz vor Launch des neuen Modells sowie zum Weihnachtsgeschäft wieder leicht an, bevor er stark sank.

Klar, wir können dadurch keine pauschale Aussage treffen. Denn es gibt vereinzelte Anbieter, vor allem auf Ebay, die die Konkurrenz massiv unterbieten. Das sind dann aber oft differenzbesteuerte Produkte. Also Geräte, die von dem Händler aufgekauft und jetzt weiterverkauft werden.

Generell raten wir Ihnen also nicht vom iPhone 13 und schon gar nicht vom iPhone 14 ab, im Gegenteil: Wir empfehlen Ihnen sogar, die Modelle statt des neuen iPhone 15 zu kaufen. Klar, das iPhone 15 ist neuer und bringt stellenweise Verbesserungen mit. Die sind (nach allem, was wir wissen) aber so gering, dass Sie ohne Bedenken zum aktuellen Modell greifen können - vor allem dann, wenn Sie ordentlich sparen können und hunderte Euro weniger bezahlen.

Wenn Sie die echten Neuerungen suchen, dann müssen Sie zu einem der beiden Pro-Modelle des neuen iPhone 15 greifen - die sind aber entsprechend deutlich teurer. Erst dann erhalten Sie etwa die für Apple brandneue Periskop-Kamera.

Wer nicht unbedingt das neueste Modell haben muss, der strapaziert sein Konto mit dem aktuellen iPhone 12 nicht über, wenn der Preis in den nächsten Wochen sinkt. Insbesondere wenn Sie von einem älteren iPhone auf ein aktuelles Modell wechseln möchten, ist das 13er der 14er die Wahl für Schnäppchenjäger. Da können Sie das iPhone 15 locker überspringen, das iPhone 13/14 als günstige Übergangslösung nutzen und auf das iPhone 16 warten. (Macwelt)