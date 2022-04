Das Jahr 2021 war recht erfreulich für Apples audiophile Fans: Abgesehen von der Einstellung des Homepods hat der Hersteller in Apple Music Funktionen kräftig ausgebaut und auch mit Airpods 3 und mit den Beats Fit Pro ein solides Angebot von Kopfhörern geschaffen. Mit den zwei aktualisierten Produkten sind hingegen die Airpods Pro im Portfolio in eine seltsame Nische gerückt: Die Pro-Kopfhörer sind die teuersten in dieser Reihe: Mit 230 Euro UVP sind die Beats Fit Pro immerhin 50 Euro billiger als die Airpods Pro, bieten jedoch nahezu die gleichen Funktionen bei längerer Akkulaufzeit. Bei Amazon gibt es sie für rund 200 Euro – wie auch die Airpods Pro.