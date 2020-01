Seit iOS 13 kann man in den Einstellungen nach dem Optimierten Laden der Batterie Ausschau halten (Einstellungen – Batterie – Batteriezustand). Mit dem Update wurde sie automatisch aktiviert und soll dazu beitragen, dass die Batterie des iPhones länger ihre Dienste leistet. Mehr dazu haben wir hier geschrieben: " Optimiertes iPhone-Laden: Akku kann ein Jahr länger halten".

In seinem aktualisierten Support-Dokument erklärt Apple, welche Bedingungen notwendig sind. Vormals hieß es im Dokument, das Optimierte Laden ist automatisch eingeschaltet, sobald der Nutzer auf iOS 13 aktualisiert hat. In der aktuellen Version heißt es, der Nutzer muss einige Standortsfreigaben einschalten, damit der Algorithmus greift.

Im Grunde genommen verzögert das Optimierte Laden die komplette Aufladung auf 100 Prozent so weit wie möglich, so dass das iPhone möglichst wenig Zeit mit vollem Akku verbringt, dies soll laut Apple die Batterie schonen und zu einer längeren Lebensdauer beitragen. Dabei analysieren die Algorithmen die Nutzung im Alltag und sagen voraus, wann das iPhone wieder über eine längere Zeit am Ladegerät hängen wird. So will der Algorithmus erreichen, dass das Gerät komplett aufgeladen ist, wenn der Nutzer es vom Ladegerät abstöpselt, aber nicht schon Stunden davor, weil dies dem Akku schadet.

Damit dies wie gedacht funktioniert, analysiert Maschinelles Lernen auf dem Gerät das Verhalten des Nutzers an den Orten, an denen er sich am längsten aufhält: Zu Hause und bei der Arbeit. Auch das Optimierte Laden wird an diesen Orten funktionieren, nicht aber auf Reisen. Damit das Feature also greift, verlangt Apple einige Standortfreigaben am iPhone freizuschalten:

Einstellungen – Datenschutz – Ortungsdienste – Ortungsdienste ein

Einstellungen – Datenschutz – Ortungsdienste – Systemdienste – Systemanpassung

Einstellungen – Datenschutz – Ortungsdienste – Systemdienste – Wichtige Orte – Wichtige Orte ein.

Falls alles funktioniert wie gedacht, zeigt das iPhone beim nächsten Optimierten Laden eine Grafik im Sperrbildschirm: "Optimiertes Laden. Komplett aufgeladen bis 10:00". (Macwelt)