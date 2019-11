Ob "Siri", "Cortana" oder "Alexa" - intelligente Assistenten und Bots finden sich heute auf nahezu jedem PC und in jedem Webshop. Das ist jedoch längst nicht das einzige Anwendungsfeld, das durch den Einsatz von Maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz (KI) einen enormen Boom erlebt hat. Auch in der Logistik und in der Produktion sowie bei Wartung und Betrieb von Maschinen spielen intelligente Algorithmen eine immer größere Rolle.

Die Königsdisziplin der KI-Anwendung ist sicher das autonome Fahren, das bereits in mehreren Pilotprojekten getestet wird. Insgesamt hat sich der Einsatz von KI in den Unternehmen laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner in den vergangenen vier Jahren fast vervierfacht, die auf KI basierende Wertschöpfung soll bis 2022 einen Wert von fast vier Billionen US-Dollar erreichen.

Dieser Boom ist vor allem folgenden Faktoren zu verdanken:

Die Menge der zur Verfügung stehenden Daten hat extrem zugenommen. Allein im Internet der Dinge sollen nach Berechnungen des Analystenhauses IDC bis 2025 fast 80 Zettabyte an Daten entstehen - das entspricht 80 Milliarden Terabyte! Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser lassen sich Machine-Learning-Algorithmen trainieren und desto genauer sind die Prognosen, welche die Modelle liefern. Auch die Anwendungsfelder erweitern sich immer mehr, je mehr Daten zur Verfügung stehen.

Daten lassen sich preisgünstiger speichern. Die Preise für Storage sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Das bringt die Speicherung selbst sehr großer Datenmengen in einen wirtschaftlich machbaren Bereich.

Grafikprozessoren werden günstiger und leistungsfähiger. Um KI-basierte Modelle zu entwickeln, sind Hunderttausende oder gar Millionen von Lernzyklen notwendig. Deren Berechnung lässt sich am schnellsten erledigen, wenn sie durch den Einsatz von Grafikprozessoren (GPU) massiv parallelisiert werden kann. Auch in diesem Bereich waren die Fortschritte in den vergangenen Jahren enorm. Aktuelle, auf Grafikprozessoren basierende KI-Systeme erreichen eine Rechenleistung von bis zu zwei Peta-FLOPS (Floating Points per Second). Zum Vergleich: Ein Desktop-PC schafft in der Regel maximal wenige TeraFLOPS.

Frameworks und Cloud-Services demokratisieren den Einsatz. Rechenleistung, Speicher und Daten allein genügen nicht, es müssen auch Modelle erstellt und getestet werden können. Hier haben vor allem relativ einfach zu bedienende Frameworks wie Tensorflow und vorgefertigte KI-Services aus der Cloud die Einstiegsschwelle deutlich gesenkt.

Warum die meisten Projekte dennoch scheitern

Diese Erfolgsgeschichte darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Unternehmen mit ihren KI-Projekten nicht den erhofften Erfolg erzielen. Fast 90 Prozent aller KI-Projekte schaffen laut der Technologie-Webseite Venturebeat nie den Sprung in den produktiven Einsatz. Die wesentlichen Gründe für das Scheitern:

Mangelnde Skalierbarkeit Viele Data Scientists entwickeln und testen ihre Lösungen auf Cloud-Systemen, berücksichtigen aber nicht, dass 80 Prozent der Unternehmensdaten noch immer on-premises in den Rechenzentren der Unternehmen liegen. Im Produktiveinsatz lassen sich aber nicht einfach Petabyte an Daten in die Cloud übertragen, um dort Berechnungen durchzuführen. Extreme Performance-Einbußen und hohe Latenzen sind die Folge - von den Kosten ganz zu schweigen, die ein solch umfangreiches Cloud-Projekt verursachen würde.

Ungenügende Datenqualität Die Verfügbarkeit korrekt vorklassifizierter, mit Tags und Metadaten versehener Daten ist ausgesprochen wichtig, um Algorithmen sinnvoll trainieren und auf Basis der so erstellten Modelle belastbare Aussagen treffen zu können. Gartner zufolge werden bis 2022 85 Prozent aller KI-Projekte aufgrund fehlerhafter Datenerhebung, schlecht trainierter Algorithmen oder Voreingenommenheit der Projektverantwortlichen unzuverlässige Ergebnisse liefern.

Vernachlässigung von Compliance und DatenschutzDie Verarbeitung sensibler Firmeninformationen und personenbezogener Daten stellt hohe Anforderungen an die Erfassung und Analyse, die häufig in Pilotprojekten nicht berücksichtigt werden. Können solche besonders schützenswerten Daten nicht automatisiert erfasst, gesperrt, eliminiert oder anonymisiert werden, ist ein darauf basierendes KI-Projekt zum Scheitern verurteilt.

Wie es besser geht

Machine Learning und Künstliche Intelligenz bieten enorme Potenziale für die Weiterentwicklung bestehender und die Generierung neuer Geschäftsmodelle. Viele Projekte scheitern jedoch bereits im Teststadium und gelangen nie in den produktiven Einsatz. Mangelnde Skalierbarkeit, eine unzureichende Datenqualität und die Nichtberücksichtigung von Compliance und Datenschutz sind die wesentlichen Gründe für dieses Scheitern.

