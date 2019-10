Telematik, Insure-Techs und Machine Learning: Die Digitalisierung verändert den Versiche-rungsmarkt grundlegend. Für die Assekuranzen bedeutet dies: Die Herausforderungen werden größer und das Tempo steigt. Dies gilt besonders für den IT-Bereich. Die beste-henden Prozesse müssen immer wieder in kürzester Zeit angepasst und optimiert werden. Auch die HUK-COBURG als Marktführer für Autoversicherungen in Deutschland sucht des-halb ständig nach Talenten und Experten aus der IT.

Vielfältige Aufgaben für IT-Experten

Die Vielfalt der IT-Jobs bei der HUK-COBURG ist groß. Sie reicht von App-Entwicklern über Business Intelligence-Experten bis hin zu Senior IT Generalisten für Infrastruktur und Be-trieb als Gesamtsystemarchitekten. Doch wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag eines ITlers bei Deutschlands größtem Autoversicherer aus? "Unser Job lebt von der Abwechslung", sagt Caroline Fehd. Die promovierte Humanbiologin (medizinische Informatik) sorgt für den Aufbau einer übergreifenden Gesamtsystemarchitektur. Außerdem bewertet sie neue Technologiethemen und verantwortet deren Entwicklung. "Ein Paradebeispiel dafür ist das Thema Cloud", erklärt Fehd. "Die Arbeit ermöglicht es mir, sowohl technisch in viele Themen einzusteigen, als auch das große Ganze zu überblicken. Das macht die Arbeit so spannend, da man nie stehenbleibt, sondern immer am Puls der Zeit ist und dazulernt."

Nicht nur mit den neuesten IT-Technologien, sondern auch mit den aktuellen regulatorischen Anforderungen muss sich Service Delivery Manager Ralf Jurk vertraut machen. "Als Single Point of Contact für externe und interne Dienstleister ist mein Arbeitsfeld breit aufgestellt. Kein Tag gleicht dem anderen", erläutert Jurk. "Man entwickelt sich ständig weiter - hierbei ist tiefes und aktuelles IT-Wissen genauso wichtig wie starke Kommunikationsfähigkeiten." Davon profitiert er täglich - sei es, wenn es um Gespräche zu technischen Herausforderun-gen mit Entwicklern geht, oder darum, mit Geschäftsführern oder Vorständen über vertrag-liche Vereinbarungen zu verhandeln.

Führung: Verantwortung und fachliche Herausforderungen

Die Aufgaben einer Führungskraft im IT-Bereich sind abwechslungsreich. Aber was muss man dafür mitbringen? "Die aktive Bedienung von Anwendungen wie Hadoop, Java und Python - und immer ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter", sagt Manuel Moritz. "Ich trage dafür Sorge, dass Aufgaben richtig priorisiert und kanalisiert werden, um eine gleichmäßige Auslastung sicherzustellen", fährt der Teamleiter BigData DevOps fort. Die Herausforde-rung sieht er darin, immer zielstrebig und lösungsorientiert zu bleiben. "An meinem Job ge-fällt mir besonders gut, mit Kollegen im Team zusammenzuarbeiten sowie Verantwortung zu übernehmen", schließt er.

Job-Porträt: Als IT-Architekt bei der HUK-COBURG

Wir haben mit Ralph Tiedtke, stellvertretender Bereichsleiter Rechenzentrum & Gruppenlei-ter Cloud Teams bei der HUK-COBURG, über seinen Job gesprochen.

Herr Tiedtke, für wie viele Menschen stellt die IT-Architektur Lösungen zur Verfügung?

Ralph Tiedtke: Die IT-Lösungen der Abteilung Informatik-Betrieb betreffen alle Kunden und alle Mitarbeiter der HUK-COBURG. Die HUK-COBURG hat mehr als zwölf Millionen Kunden und rund 10.000 Mitarbeiter. Die Architektur verfolgt einen "Always on"-Anspruch, unsere Systeme sind also immer verfügbar. Nur so können wir unseren Kunden und Mitarbeitern eine zuverlässige Plattform bieten.

Was ist das Überraschende an der IT-Infrastruktur in einer Versicherung?

Ralph Tiedtke: Die IT-Infrastruktur muss höchste Skalierungs- und Verfügbarkeitsanforde-rungen erfüllen. Dabei ist es wichtig, auch auf ungeplante Veränderungen schnell reagieren zu können. Und das können wir.

Warum ist der Job des IT-Architekten in der HUK-COBURG so besonders?

Ralph Tiedtke: Wir haben hier die Möglichkeit, mit den neuesten Techniken zu arbeiten. Die HUK-COBURG ist zum Beispiel in den Bereichen Cloud und Big Data "State of the Art" und damit schon heute sehr innovativ und zukunftsorientiert aufgestellt.

