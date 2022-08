Nine-to-five hat ausgedient. Der Job wird bei vielen Mitarbeitenden als ein Baustein des Lebens betrachtet - nicht mehr und nicht weniger. Besonders deutlich wird die Transformation, die Unternehmen gerade durchlaufen, beim Thema Mobile Working: Jahrzehntelang galt Arbeiten außerhalb der Firma in Chefetagen bestenfalls als geduldet, um sich im Wettbewerb um die besten Talente alle Optionen offenhalten zu können. Doch die fortschreitende Digitalisierung mit technologischen Innovationen in Kommunikation und Mobilität, spätestens aber die Corona-bedingte Umsiedlung ins Home-Office, führen selbst bei konservativen Unternehmenslenkern zum Umdenken. Treiber für einen Richtungswechsel in der Unternehmenskultur sind vor allem junge Beschäftigte, die Angehörigen der Millennials und Generation Z, mit einer oft klaren Meinung von Arbeit. Sie arbeiten, um zu leben, nicht umgekehrt.

Großraumbüros, Bällebäder, Matetee und Yogakurse: alles schön und gut. Wollen Unternehmen neue Talente finden und halten, müssen sie den Bewerber:innen aber viel mehr zu verstehen geben, dass Flexibilität, Agilität und die individuellen Interessen der Angestellten keine Lippenbekenntnisse sind. New Work hat Organisationen einen neuen Maßstab aufgedrückt. Der sogenannte Cultural Fit ist für viele Personalentscheider künftig sogar grundlegend dafür verantwortlich, ob eine Organisation gedeiht oder nicht.

Bewerber hinterfragen die Arbeits- und Firmenkultur

Das sind Erfahrungen, die unser Unternehmen in zwanzig Jahren New Work gemacht hat; zu diesem Ergebnis kommen aber auch mehr und mehr Umfragen. Ende 2021 hatte das Bewertungsportal Glassdoor rund 1000 Deutsche und über 4000 weitere internationale Teilnehmer zum Stellenwert von Unternehmenskultur und -leitbild interviewt. Über 75 Prozent gaben an, sie würden im Vorfeld einer Bewerbung die Firmenkultur des potenziellen Arbeitgebers genau unter die Lupe nehmen.

Der Grund: Über die Hälfte der Befragten ist davon überzeugt, dass die Zufriedenheit im Job nicht primär vom eigenen Gehalt, sondern mehr von der Arbeitskultur im Unternehmen abhängig ist. Für Arbeitgeber, die ihr Recruiting sowie die Mitarbeiterbindung optimieren wollen, heißt das im Klartext: sie müssen eine Firmenkultur sowie ein Arbeits- und Wertesystem etablieren, mit dem sich Mitarbeiter:innen und Bewerber:innen identifizieren können.

Arbeit und Privatleben neu austarieren

Doch wie kann das aussehen? Es kommt darauf an, die Balance zwischen Job und Privatleben - Stichwort Work-Life-Balance - richtig auszutarieren. Auch im Beratungsgeschäft hält deshalb zunehmend ein Verständnis Einzug, die Belange der Mitarbeitenden zu berücksichtigt.

Eine Auszeit, um neben der Beratung eine Ausbildung zur Skilehrerin zu machen, mehrere Monate remote von Italien zu arbeiten, Freitagnachmittags zum Wellenreiten, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen: Unternehmen brauchen eine neue Vorstellung davon, wie viel Freiraum sie Mitarbeitenden einräumen, damit diese ihren Interessen nachgehen können. Natürlich gilt, dass Ziele erreicht, Projekte beim Kunden abgeschlossen werden müssen. Umso wichtiger ist es, eine Kultur zu ermöglichen, die Mitarbeitenden in Absprache mit Kunden und Teams ermöglicht, ihre Zeit selbstständig planen zu können.

Mikromanagement fördert eigenverantwortliches Arbeiten

Dieser Freiraum bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen Job und Privatleben, sondern auch auf das Maß an Entscheidungsfreiheit, das Mitarbeitende genießen. Denn auch das ist ausreichend belegt: Mikromanagement tötet Motivation, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Arbeiten hingegen fördert sie. Leitplanken statt Regeln lautet das Gebot der Stunde, um Mitarbeiter den nötigen Freiraum zu geben. Das fängt bei der Auswahl des eigenen Dienstwagens an und hört bei der Art und Weise auf, wie man ein Projekt führt. Hier zeigt sich, wie viel New Work wirklich in einem Unternehmen steckt.

Was ist das Geheimrezept, das einen guten Arbeitgeber ausmacht? Im Grunde ganz einfach: Jeder will, dass man ihm vertraut, ihn respektiert, ernst nimmt, nicht behindert und wahrnimmt - nicht als Nummer oder Ressource, sondern als Mensch. Arbeitgeber, die dies nicht nur verstanden haben, sondern auch in die interne Kommunikation, Führungsverhalten, Feedback-Gespräche, Entscheidungsprozesse, Gratifikationsprozesse etc. übersetzen, werden es in jeder Hinsicht leichter haben.

Natürlich ist das kein Freibrief für alle Mitarbeitenden. Damit New Work funktioniert, müssen auch sie einen Teil dazu beitragen. Arbeitgebende sind auf Mitarbeitende angewiesen, die nicht nur fachlich hervorragend sind, sondern die den Freiraum, der sich ihnen bietet, auch ausfüllen wollen und sich für ihre Aufgabe, ihre Kollegen und ein Stück weit für das Unternehmen verantwortlich fühlen. (pg)