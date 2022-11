Die Corona-Pandemie hat Unternehmen und ihre Mitarbeitenden in den vergangenen zwei Jahren vor enorme Herausforderungen gestellt. Mehr als 60 Prozent der deutschen Unternehmen verzeichneten starke Auswirkungen auf ihre Geschäftsabläufe. Signifikante wirtschaftliche Einbußen, Kurzarbeit, unterbrochene Lieferketten bis zu Betriebsschließungen aufgrund des Lockdowns waren die Folge.

Galt die Pandemie noch vor einigen Monaten als größte Herausforderung, bekommen die Krisen seither stetig neue Namen. Verwerfungen infolge des Krieges in der Ukraine führen nicht nur zu Engpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten, sondern zudem zu einer drastischen Verknappung und Verteuerung von Energie.

Angekommen in der Realität

Auch wenn Krisen solchen Ausmaßes nicht unbedingt vorhersehbar sind, so sind ihre Ursachen nun umso sichtbarer und zeigen vor allem Versäumnisse auf. Deutschland hat einen enormen Nachholbedarf bei der Infrastruktur, die dringend notwendige und entschlossene Energiewende verschleppt, und die Pandemie hat die Versäumnisse bei der Digitalisierung schmerzhaft offengelegt.

Und schließlich sieht sich die Wirtschaft mit dem immer größer werdenden Problem des Fachkräftemangels konfrontiert. Im Juli 2022 erreicht der Fachkräftemangel in Deutschland einen neuen Höchststand. Laut ifo-Institut (PDF) sehen 49,7 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigt, weil sie nicht genug qualifiziertes Personal finden. All diese Faktoren können die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft dauerhaft verändern. Der Digitalbranchenverband Bitkom hat in einer Umfrage ermittelt, dass der Fachkräftebedarf noch weiter steigt. Anfang des Jahres waren demnach bereits bundesweit allein knapp 100.000 IT-Stellen unbesetzt.

Wandel als Dauerzustand

Unternehmen müssen erkennen, dass Wandel ein Dauerzustand wird, Agilität und Flexibilität gefragt sind. Sie müssen andere Fragen stellen: Was können sie aus den Erfahrungen lernen? Welche Impulse braucht es, um sich nachhaltig neu aufzustellen? Welche zukunftsfähigen Ideen und Innovationen gibt es? Wie gelingt die digitale und klimaneutrale Transformation?

"Die Entwicklung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur und Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, ist ein unverzichtbarer Teil der zukünftigen Arbeitswelt", ist Andreas Schubert, Geschäftsführer des Great Place to Work (GPTW) Instituts aus Köln überzeugt. Prozesse und Strukturen müssten neu gedacht, nicht genutzte Potenziale im eigenen Unternehmen gehoben werden.

Investieren in die Arbeitsplatzkultur

"Es geht um Partizipation, Befähigung und Förderung", so Schubert weiter. In Zukunft würden Ausnahmesituationen zur Regel. Mitarbeitende, die ihre Arbeit als sinnstiftend und inspirierend empfänden, identifizierten sich in besonderem Maße mit ihrem Unternehmen und trugen Veränderungen mit, auch und gerade in Krisenzeiten.

Welche Auswirkung eine gute Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur hat, zeigt auch eine aktuelle Great-Place-to-Work-Studie. Unternehmen, die in ihr Employer Branding und eine wertschätzende Arbeitsplatzkultur investieren, erzielen signifikant bessere Werte in den Bereichen Fluktuation, Bewerberquoten und Krankenstand, als der Durchschnitt der Unternehmen in Deutschland. Sie profitieren von einer im Vergleich zur jeweils eigenen Branche überdurchschnittlichen Umsatzentwicklung und höheren Innovationskraft.

