Der Dichter Robert Frost schrieb einst, dass gute Zäune gute Nachbarn schaffen. Heute denken viele Entwickler genauso über das Internet - sie sehnen sich nach einer Welt, in der Websites und ihre Server jeweils in separaten Räumen leben, frei von Verstrickungen. Diese Idee finden jedoch nicht nur Entwickler, sondern eigentlich jeder gut - mit Ausnahme einiger Oligarchen vielleicht.

Der Begriff "föderal" spielt auf den Föderalismus an - das staatliche Organisationsprinzip der USA. Dabei behalten die einzelnen Bundesstaaten ihre Souveränität - das ganze Land soll von dieser Unabhängigkeit profitieren. Das Internet funktioniert ähnlich: Im Idealfall bietet es eine Kombination aus Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und verteilter Macht. In der Realität ist das Internet von heute allerdings ein Mix aus unabhängigen Inseln und eng integrierten Silos. Es gibt viele Beispiele für Webseiten, die ein föderiertes Webdesign verkörpern. Es gibt aber auch jede Menge "Walled Gardens", in denen ein zentraler Administrator alle Interaktionen beherrscht und die Kontrollinstanz als Modus Operandi verkörpert.

Der Föderalismus ist tief in der Hochtechnologie verwurzelt: Die Internet-Protokolle waren immer dazu gedacht, kleine, separate Netze zu unterstützen. Bis heute findet das Netz von Kommunikationsprotokollen, das den Kern des Internets bildet, auf allen darüber liegenden Ebenen Widerhall und fördert sowohl ein strukturiertes Management als auch kommerzielle und kreative Unabhängigkeit. John Gilmore, einem der Gründer der Electronic Frontier Foundation, wird die Beobachtung zugeschrieben, dass "das Netz Zensur als Schaden ansieht und sie umgeht".

