Galaxus, Online-Händler aus der Schweiz, veröffentlicht für jedes Produkt interessante Zahlen, die bislang nur Händler und Hersteller kannten: die Rückgabequoten, die Gewährleistungsfallquoten und die Gewährleistungsfalldauer.

Bei der Rückgabequote handelt es sich um eine Wahrscheinlichkeit, wie oft das konkrete Produkt innerhalb der ersten zwölf Monate nach dem Kauf zurückgegeben wurde. Die Gewährleistungsfallquote beziffert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt innerhalb der gesetzlich gesetzten Gewährleistungsfrist (üblicherweise 24 Monate) ein Defekt aufweist. Die dritte Zahl - die Gewährleistungsfalldauer - zeigt, wie lange die Bearbeitung eines Falls bei jedem Hersteller dauert.

Was die Zahlen von Galaxus verraten

Während die Rückgabequote noch subjektive Einstellungen der Kunden widerspiegelt, - das Produkt sieht anders aus als im Shop ausgewiesen - sind die Gewährleistungsfallquoten durchaus für die Einschätzung der Qualität des einzelnen Produktes beziehungweise des Herstellers allgemein nützlich. "Nun sehen die Konsumentinnen und Konsumenten erstmals verlässliche Statistiken zu Defekten, die das Bauchgefühl, Experten-Reviews und Produktbewertungen anderer Kundinnen und Kunden ergänzen", erklärt Zara Hegemann von Galaxus.

Um die Zahlen in Erfahrung zu bringen, muss man bei Galaxus nach dem betreffendem Produkt in der Datenbank suchen und auf der Produktseite etwas nach unten scrollen. Wir haben das iPhone 14 ausgewählt, Apple ist als Smartphone-Hersteller demnach der Spitzenreiter: Nur bei 0,6 Prozent aller gekauften iPhones kommt innerhalb von 24 Monaten zu einem Gewährleistungsfall, sprich, nur 0,6 Prozent aller iPhones werden innerhalb 24 Monaten defekt. Auf den Plätzen zwei oder drei folgen mit einem Prozent der Quote Honor und Huawei.

Auch bei Tablets macht Apple offenbar nicht viel falsch und landet mit 0,4 Prozent Gewährleistungsfälle auf Platz zwei der Auswertung. Auf Platz eins hat sich Xiaomi mit 0,3 Prozent der Quote positioniert. Bei den Notebooks erzielt Apple ähnlich gute Zahlen - nur 0,8 Prozent aller verkauften Macbooks werden innerhalb von 24 Monaten defekt. Auf dem Platz zwei in dieser Kategorie landet Samsung, allerdings mit einer doppelt so hohen Quote von 1,5 Prozent.

Alleine bei der Bearbeitungsdauer der Gewährleistungsfälle ist Apple im Mittelfeld: Neun bis elf Tage dauert beim Hersteller die Bearbeitung eines solchen Falls, da ist die Konkurrenz etwas schneller. (Macwelt)