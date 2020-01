Der Mangel an IT-Spezialisten auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist Dauerthema. Das Institut der deutschen Wirtschaft erschreckte 2019 in seinem MINT-Report mit einer Rekordlücke zwischen dem Angebot auf Kandidaten- und der Nachfrage auf Arbeitgeberseite. Fast 60.000 IT-Fachkräfte fehlen derzeit gemäß der Analyse der Arbeitsmarktforscher, die zudem eine Verdreifachung dieses Wertes innerhalb von nur vier Jahren feststellten. Die Folge: Kandidaten haben oft die Wahl zwischen mehreren Arbeitgebern und stellen sich Fragen wie "Passt ein Unternehmen kulturell zu mir?" und "Passe ich selbst kulturell und persönlich dorthin?"

Es ist die Frage nach dem "Cultural Fit", die Kandidaten umtreibt. Und sie erwarten Antworten, denn in Stellenanzeigen, auf Karriere-Websites oder in Hochglanz-Imagebroschüren unterscheiden sich Arbeitgeber kaum noch voneinander. Die Sprache? Austauschbar. Die Versprechen? Hohl. Die Bilderwelt? Beliebig. Mehr Transparenz ist aber im Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Denn ob beide persönlich und kulturell zueinanderpassen, hat großen Einfluss auf Motivation, Fluktuation und nicht zuletzt den Unternehmenserfolg.

Kulturelle Vergleichsdaten bei kununu

Die Arbeitgeberbewertungsplattform kununu hat die Notwendigkeit erkannt, konkrete Erlebnisse mit Arbeitgebern sichtbar zu machen. Zahlreiche Bewertungen auf kununu beschäftigen sich inhaltlich seit Jahren mit genau diesem Phänomen. Mit dem Kulturkompass hat das Portal nun ein Tool auf den Markt gebracht, mit dem Jobsuchende auf einen Blick und im Vergleich zu anderen Arbeitgebern erkennen, ob die Kultur eines potenziellen Arbeitgebers der eigenen Haltung entspricht. Unternehmen erfahren auf der Grundlage von Mitarbeiterbewertungen, wie sie tagtäglich als Arbeitgeber erlebt werden und wie sie sich kulturell von ihren arbeitgeberseitigen Wettbewerbern unterscheiden. Über einen Reiter auf den kununu-Unternehmensprofilen gelangen Nutzer schnell zur kulturellen Einschätzung. Für den Kulturkompass erhebt kununu zusätzlich zu den Arbeitgeberbewertungen laufend Mitarbeiterdaten aus den Betrieben rund um deren Kultur.

Der kununu-Kulturkompass ist eine Online-Befragung, die rund acht Minuten dauert. Dabei werden den Teilnehmern der Befragung in vier Dimensionen 160 Wertbegriffe präsentiert - 40 Begriffe je Dimension. Konkret läuft das so: Die Bewertenden wählen aus den angezeigten Wertebegriffen fünf bis zehn aus, die sie ihrem Unternehmen am stärksten zuordnen. Beispiel: In der Dimension "Führung" umschreiben sie,

• wie Mitarbeiter entwickelt werden (fordern oder fördern),

• wie Richtungsentscheidungen getroffen werden (Top-Down oder Bottom-up) und

• wie viel Handlungsspielraum Mitarbeiter haben (klar definiert oder offen gestaltbar).

Security: Datenleck "Mitarbeiter" Whitepaper lesen

Da die Begriffe, zum Beispiel beim Thema Führung, jeweils einem klassischen (leitenden) oder modernen (partizipativen) Stil zuzuordnen sind, entsteht so ein von den zwei Polen "traditionell" und "modern" bestimmtes Bild, das wiederum auf kununu in einem Kompass dargestellt wird. Und wie es sich für einen Kompass gehört, bietet dieser anderen kununu-Nutzern Orientierung, wenn sie sich auf der Plattform nach Arbeitgebern erkundigen, was nach Bitkom-Angaben über die Hälfte aller Bewerber tun.

IT-Firmen werden als modern wahrgenommen

Da kununu bereits nahezu 50.000 Online-Einschätzungen von Arbeitnehmern aus mehr als 7500 Unternehmen gesammelt hat, zeichnen sich bereits erste Trends in der firmenkulturellen Bewertung verschiedener Branchen ab. Besonders interessant ist der Blick auf Arbeitgeber, die der IT-Branche zuzuordnen sind. Diese werden nämlich überwiegend als modern wahrgenommen. So schlägt die Kulturkompassnadel in den Branchen "Internet/Multimedia" und "EDV/IT" besonders stark in diese Richtung aus. Im Hinblick auf den Führungsstil etwa weisen Branchen wie der "Handel", "Einkauf" oder die "Textilwirtschaft" mit jeweils 52 Prozent eher klassische Führungseigenschaften auf, während die Mitarbeiter in den Branchen "Internet/Multimedia" ihren Arbeitgebern einen eher modernen Führungsstil zuschreiben.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Kategorie "Work-Life-Balance". Ein Beispiel: Die Firmenkultur von SAP wird von Mitarbeitern des Unternehmens als modern und weniger als traditionell wahrgenommen. Gemäß Mitarbeiterurteil pflegt der Konzern ein Führungsmodell, das Mitarbeiter mehr beteiligt als ihnen die Richtung vorzugeben. In der strategischen Richtung werden aus Sicht der Bewerter mehr Veränderungen angetrieben, als dass Stabilitätssicherung im Vordergrund stünde.

"Wichtig ist, dass wir die unternehmenskulturellen Werte der einzelnen Unternehmen weder als positiv noch als negativ verstehen. Es geht uns nicht darum, den Leistungswettbewerb um eine möglichst "moderne" Unternehmenskultur zu befeuern, sondern darum, dass Arbeitgeber und künftige Mitarbeiter Arbeitnehmer erkennen können, ob sie zueinanderpassen", so kununu-CEO Moritz Kothe. Es gebe eben Kandidaten, die sich durch eine eher traditionelle Unternehmenskultur angezogen fühlen, und andere, die eher eine moderne attraktiv finden. Es muss für sie ganz individuell passen.

Für Arbeitgeber der Spiegel der Wertekultur

Für Arbeitgeber bietet der kununu-Kulturkompass die Chance, sich als Arbeitgeber zu differenzieren und gefragten Kandidaten so vorzustellen, wie sie täglich erlebt werden. Dazu liefert die aktuell gleichförmige Kommunikation mit ihren austauschbaren Floskeln wie "hervorragende Karrierechancen" oder "gute Work-Life-Balance" oft keinen Mehrwert. Das Feedback der Mitarbeiter ist für sie hingegen der Spiegel ihrer Wertekultur und dient dazu, zu reflektieren, ob die eigenen Werte von den Angestellten Immer mehr Kandidaten achten beim Berufseinstieg oder Jobwechsel darauf, dass die Unternehmenskultur des Arbeitgebers zu ihnen passt. Ein neues Tool erlaubt es ihnen nun, Arbeitgeber diesbezüglich miteinander zu vergleichen.

Vision, Werte und Sinnstiftung als Leitplanken des Erfolgs

Prägen Vision und Werte meinen Arbeitsalltag? Kenne ich meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg? Empfinde ich meine Arbeit als sinnstiftend? Feedback und Fehlerkultur als Grundlage der Zusammenarbeit

Wie schaffen wir mit konstruktivem Feedback mutiges Verhalten? Wie werden Konflikte als Ressource genutzt? Wie werden wir durch eine Fehlerkultur erfolgreicher? New Leadership ermöglicht starke Teams

Wie entwickeln Führungskräfte High-Performance-Teams? Wie schaffen es die Führungskräfte, Mitarbeiter zu fördern? Wie gelingt es, erfolgreich in virtuellen Teams zu agieren? Neues disruptives Denken ermöglicht Innovation

Wie werden experimentelle und disruptive Prozesse gelebt, um Innovationen zu fördern? Ist lebenslanges Lernen bei den Mitarbeitern verankert? Wird lösungsorientiertes Denken gefördert?

Zudem erhalten Arbeitgeber wertvolle Hinweise dazu, wie sich ihre Kultur von der ihrer Konkurrenten unterscheidet - und können so klar differenzierend im Employer Branding auftreten. "So wie einige Unternehmen schon heute kununu-Bewertungen auf ihrer Karriere-Website einbinden, kann der Kulturkompass künftig zum festen Bestandteil der Arbeitgeberkommunikation werden," wirbt Kothe.