Google-One-Nutzer in Deutschland haben seit einigen Monat auch Zugriff auf den Google-One-VPN-Dienst. Allerdings galt das bisher nur für Android-Geräte. Der Zugriff ist im Rahmen eines Abos möglich. In einem aktuellen Rollout hat Google am 1. Februar 2022 damit begonnen, nicht nur weitere VPN-Features freizuschalten, sondern bietet den Dienst nun auch für iOS-Geräte an.

Google One plus VPN: Preise und Features

Die Voraussetzung, um zusätzlich zum Google-One-Cloud-Speicher das VPN zu erhalten, ist ein Google-One-Abo mit mindestens 2 TB Speicherplatz. Hier unterscheidet sich das neue iOS-Angebot nicht vom bisherigen Android-Service. Die Kosten liegen aktuell bei 9,99 pro Monat bzw. 99,99 Euro im Jahr.

Zusätlich werden Google-One-Abonnenten in ihrem VPN einige neue Einstellungen nutzen können, sobald das Update eingespielt ist:

Safe Disconnect: Ein Internetzugang ist nur mit aktiviertem VPN möglich.

App Bypass: Gibt ausgewählten Apps die Möglichkeit, das VPN zugunsten einer Standard-Internetverbindung zu umgehen.

Snooze: Mit dieser Funktion kann der Anwender das VPN deaktivieren.

Sowohl die Verfügbarkeit des VPN als auch die Neuerungen in der Google-One-App sollten in Deutschland in den nächsten Tage verfügbar sein.