Das Arbeiten von zu Hause hat sich einen festen Platz in der heutigen Arbeitswelt erobert. Ein Zurück zu den Verhältnissen vor Corona wird es nicht mehr geben. Laut einer Umfrage des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wollen 58 Prozent der befragten Unternehmen das Homeoffice-Angebot auch nach der Pandemie aufrechterhalten.

Während zu Beginn der Pandemie der Fokus darauf ausgerichtet war, keine Einbußen bei der Produktivität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu erleiden, geht es jetzt vor allem darum, Lösung zu finden, die die Mitarbeiter optimal beim Homeworking unterstützen. Für die IT-Abteilungen ergeben sich daraus ganz spezielle Anforderungen, beispielsweise die Nutzung von professionellen Kollaborationstools, wie MS-Teams oder der Einsatz von Cloud-basierten Büroanwendungen, wie Office 365.

Homeoffice: Ja, aber sicher!

Ein ganz besonders wichtiger Aspekt bei der Einrichtung und dem Betrieb von Homeoffice-Plätzen ist die Sicherheit. So warnt die BSI-Referentin Agnieszka Pawlowska bereits ganz eindringlich: "Obwohl das Homeoffice auch künftig eine maßgebliche Rolle einnehmen wird, werden viel zu wenig Maßnahmen unternommen, um es auch entsprechend abzusichern." Beispielsweise würde nur knapp die Hälfte aller Unternehmen auf Virtual Private Network (VPN), Verschlüsselungen und andere Sicherheitsmaßnahmen setzen.

VPN ist nicht gleich VPN

VPN, also ein Virtual Private Network ist eine bewährte Sicherheitsmethode für das Arbeiten übers Internet. Wer in einem größeren Unternehmen beschäftigt ist, kennt VPN: Der Computer, das Smartphone oder das Tablet können vom Home-Office oder von unterwegs aus eine VPN-Verbindung zum Rechenzentrum herstellen. Damit ist der Zugriff auf alle Daten und Programme genauso möglich, als wäre man vor Ort an seinem Arbeitsplatz. Hierzu wird auf den Servern des Unternehmens eine VPN-Software installiert und gleichzeitig benötigen die Anwender die Zugangsdaten und gegebenenfalls auch eine VPN-Client-Software. Die Verbindung mit dem RZ läuft dann zwar auch über das Internet, ist jedoch so gut verschlüsselt, dass eventuelle Angreifer nichts damit anfangen können. Wer also über eine Firmen-VPN-Verbindung surft, ist genauso sicher, als würde er im Unternehmen surfen.

VPN auch für kleine KMUs

Viele KMUs haben jedoch kein eigenes Rechenzentrum - häufig nicht mal einen eigenen Server. Dabei sind sie den Cyberattacken genauso ausgeliefert wie große Unternehmen - und die Folgeschäden sind meistens noch gravierender. Hierzu nochmal ein Zitat aus der BSI-Studie: "Je kleiner die Firma, desto schwerwiegender die Folgen", heißt es darin. "Für Kleinst- und Kleinunternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden hat eine von vier Cyberattacken schwere, teils sogar existenzbedrohende Folgen", sagt Achim Berg, Präsident des Branchenverbandes Bitkom.

Obwohl bei diesen Firmen die großen Unternehmenslösung ausscheiden, müssen die Unternehmens-Daten und -Anwendungen aber genauso geschützt sein. Hierfür bietet sich die Nutzung eines freien VPN-Service-Providers an. Diese bieten im Grunde das gleiche, was die Anwender von der Unternehmens-VPN in ihrer Firma kennen - also eine vergleichbare Sicherheit. Die Verbindung über einen solchen VPN-Provider lässt sich ebenfalls verschlüsselt einrichten, womit der gesamte Traffic entsprechend abgesichert ist. Das ist vor allem dann ganz wichtig, wenn der Netzzugang über ein öffentliches WLAN erfolgt, wo praktisch überhaupt keine Sicherheit vorhanden ist und der gesamte Traffic abgehört werden kann.

NordVPN - führender deutscher VPN-Provider

Einer der großen VPN-Anbieter in Deutschland ist NordVPN.

Zum Leistungsumfang von NordVPN

Bei NordVPN können bis zu sechs Geräte gleichzeitig verschlüsselt, sicher und mit verborgener IP-Adresse im Internet surfen. Der Anbieter garantiert, dass es keine Verbindungsdaten anlegt, was ein Audit der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Switzerland im Jahr 2020 bestätigt hat. NordVPN verfügt über 5.300 Server in 58 Ländern und ermöglicht neben dem anonymen Surfen auch das Streamen von Videos, die am aktuellen Aufenthaltsort nicht verfügbar sind. Eine Drosselung der Geschwindigkeit nach dem Verbrauch eines bestimmten Datenvolumens findet nicht statt. Kein Wunder also, dass NordVPN bei einem AV-Geschwindigkeitstest im Herbst 2020 als Sieger hervor ging. Das liegt unter anderem daran, dass das integrierte WireGuard-Protokoll die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der verschlüsselten Verbindung deutlich verbessert. Für die professionelle Nutzung von NordVPN spricht auch, dass ein 24/7-Service im Preis inklusive ist.