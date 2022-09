In vielen Bereichen des Alltags- und des Arbeitslebens bringen digitale Lösungen Erleichterung. Auch staatliche Organisationen wie die Bundeswehr können damit ihre Effizienz steigern und Ressourcen sparen. Die BWI als ihr IT-Systemhaus und digitaler Innovationstreiber unterstützt die Bundeswehr dabei.

Mit der VR-Brille in den Ausbildungs-Container

Die Wissensvermittlung auf Spezialgebieten ist oft aufwändig und ressourcenintensiv: Spezielle Geräte und Ausrüstungsgegenstände müssen beschafft werden oder das Training ist nur an bestimmten Orten möglich. Das ist zum Beispiel bei der Ausbildung zum Betriebsstoff-Feldwebel bei der Bundeswehr der Fall. Bei Auslandseinsätzen müssen vor Ort eingekaufte Betriebsstoffe wie Benzin oder Motoröl auf bestimmte Qualitätsstandards geprüft werden. Dafür reisen mobile Labore - so genannte Betriebsstoff-Container - mit in den Einsatz. Speziell geschulte Soldat*innen können darin die Qualitätskontrolle durchführen. Die Crux: Betriebsstoff-Container sind teuer, es gibt nur wenige und diese sind weltweit im Einsatz unterwegs. Nur einer steht zu Ausbildungszwecken im Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe Nord, in Faßberg. Alle angehenden Betriebsstoff-Feldwebel müssen bisher also dorthin reisen, um sich ihre Kenntnisse anzueignen.

Um die Inbetriebnahme des Betriebsstoff-Containers trotz eingeschränkter Verfügbarkeit zu erlernen, hat die BWI-Innovationseinheit innoX zusammen mit der Deutschen Luftwaffe in einem Innovations-Experiment einen virtuellen Zwilling für das mehrmonatige Training in der Betriebsstoffprüfung entwickelt. Mit diesem könnten viel mehr Soldat*innen die Lehre an ihre individuellen Anforderungen anpassen und die einzelnen Lektionen zu jeder Zeit beliebig oft wiederholen.

Sinnvoll könnte die VR-gestützte Ausbildung auch in anderen Bereichen sein. Zum Beispiel solche, bei denen das Training mit Risiken für Leib und Leben behaftet ist. Denkbar wäre dies unter anderem bei der Feuerwehr, in der Pilotenausbildung oder bei der Polizei.

Materialprüfung wird digital

Nicht nur die Wissensvermittlung, auch ressourcenintensive und fehleranfällige Prozesse können mit digitalen Lösungen deutlich effizienter werden. Ein gutes Beispiel ist die Digitalisierung der Materialbewirtschaftung (digiM), die BWI-innoX für die Bundeswehr mit einem Prototyp getestet hat. Materialverantwortliche der Bundeswehr müssen regelmäßig prüfen, ob alle Materialien vollständig und intakt vorliegen. Sichtung, Prüfung und Bestätigung erfolgten bisher nur analog. Das kostet Zeit und Ressourcen, und Fehler sind programmiert - vor allem dann, wenn das Material ähnlich aussieht oder heißt, oder Verantwortliche neu in ihrer Position sind.

Die von der BWI entwickelten App digiM gestaltet die Materialprüfung effizienter: Nutzer*innen machen mit dem mobilen Device ein Bild der zu erfassenden Gegenstände, laden es hoch und lassen die Prüfung automatisch durchführen. Eine KI erkennt auf dem Bild sämtliche Gegenstände und ermittelt fehlende Objekte.

Mithilfe einer Schnittstelle könnte die Anwendung auch an ein Bestellsystem angebunden werden. Damit wäre es möglich, direkt aus der digiM-App heraus defektes oder fehlendes Material nachzubestellen und der Vorgang wäre noch effizienter.

Passende Uniform dank Smartphone-App

Ähnlich zeit- und kostenintensiv ist das Einkleiden von Soldat*innen bei der Bundeswehr, das bisher fast ohne digitale Mittel durchgeführt wird: vom Besuch der Kleiderkammer über das händische Vermessen und die Dokumentation der Konfektionsgrößen bis hin zum Abholen der Uniform in einem Bundeswehr-Standort. Bei jährlich rund 16.500 Rekrut*innen werden so 560.000 Stunden reine Dienstzeit für den Einkleidungsprozess aufgewendet - und häufig passt die Dienstkleidung dann trotzdem nicht richtig. BWI-innoX hat deshalb zusammen mit dem Wehrwissenschaftlichen Institut für Wehr- und Betriebsstoffe (WIWeB) den Einkleidungsprozess digitalisiert. Die in einem Innovations-Experiment entstandene App "BundesWEAR" beschleunigt mithilfe von zwei eingebundenen KI-Anwendungen den Vorgang - von mehreren Tagen auf wenige Minuten pro Person. Die App vermisst die Person ganz einfach per Smartphone-Kamera und Sprachassistenz und wählt dann die richtigen Größen aus. Bestellt wird direkt in die Kaserne oder nach Hause. Ein integrierter Retourenprozess hilft der KI, zu lernen und sich bei der Passgenauigkeit stetig zu verbessern. Auch außerhalb der Bundeswehr wäre die Lösung darüber hinaus überall dort anwendbar, wo Dienstkleidung Pflicht ist. Aktuell wartet die App nach erfolgreichem Test auf weitere Schritte zur Verstetigung.

