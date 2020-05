Eine Karriere in der IT-Branche hatte Georgia Schlemer nie für sich als Ziel formuliert. "Es fügte sich eines zum anderen", antwortet sie auf die Frage wie sie zur BWI gekommen ist. Ihr Studium der Betriebs- und Organisationspsychologie absolvierte sie an der Universität Regensburg. Mit dem Studienschwerpunkt "Ergonomie, Künstliche Intelligenz, Kommunikation" gab es bereits die ersten Berührungspunkte mit dem Thema IT.

Es folgten Projektleitungsseminare und der Quereinstieg in den IT-Bereich. Der sei ihr leicht gefallen, weil sie immer schon ein starkes Interesse an Technik hatte: "IT ist ein spezielles Fachgebiet, aber mit einer gewissen Affinität kann man sich einarbeiten. In der IT-Welt gibt es viele Tätigkeiten, die ein Faible für das jeweilige Thema erfordern. Aber man muss keine IT-Expertin sein, um es zu verstehen."

Nach Stationen bei Siemens, Sietec Consulting und Atos lernte sie die BWI im Rahmen eines Bundeswehrprojekts bei CompuSafe kennen. Im Anschluss bekam sie ein Angebot der BWI und sagte unmittelbar zu. Für sie war der Kunde der BWI ein ausschlaggebender Grund für diese Entscheidung: "Die klaren Kommunikations- und Entscheidungswege bei der Bundeswehr erleichtern meinen Arbeitsalltag sehr."

Business & Process Support bedeutet Themenvielfalt

Ihr gefiele die Vielfalt der Themen, die ihr täglich aufs Neue begegnet: "Mich interessieren die Zusammenhänge, ich habe gerne den Überblick und sorge dafür, dass sich alles ineinanderfügt und zusammen funktioniert." Sie leitet eine Abteilung mit 15 Mitarbeiter*innen, die interne und externe Dienstleistungen anbietet und sogenannte Querschnittsaufgaben zu diversen Bundeswehrprojekten im IT-Umfeld übernimmt.

Ihre Abteilung arbeitet eng mit der jeweiligen Projektleitung zusammen. So prüfen ihre Mitarbeiter*innen zum Beispiel den Datenschutz, wenn die BWI personenbezogene Daten in ihren Projekten verarbeiten muss. Darüber hinaus sind Schlemer und ihre Mitarbeiter*innen für das Qualitätsmanagement verantwortlich und führen projektnahe Coachings und Workshops durch. "Diese Abwechslung kommt meiner Persönlichkeitsstruktur sehr entgegen", wirft sie ein, als sie erzählt, mit welche unterschiedlichen Themen sie täglich zu tun hat.

Wie das Team als Ganzes agiert

Ihr psychologischer Hintergrund hilft ihr dabei, mit Fingerspitzengefühl zu agieren und den IT-Profis den Freiraum zu geben, den sie benötigen. Für Georgia Schlemer sind Wertschätzung, Respekt, Vertrauen und Feedback die wichtigsten Merkmale eines erfolgreichen Führungsstils. "Mir ist es wichtig, dass das Team wirklich ein Team ist und als Ganzes agiert."

Sie sieht sich selbst als Motivatorin und Mediatorin. Dass dieser moderne, psychologische Führungsansatz funktioniert, zeigen die 360°-Feedbackrunden und wöchentlichen Stand-ups nach Scrum-Methode. Ihre Mitarbeiter*innen sind zufrieden, halten sich auf dem Laufenden und wirken als Team. Und wenn es doch einmal Unstimmigkeiten gibt, greift Georgia Schlemer einfach auf ihr Konfliktlösungs- und Kommunikations-Know-how zurück.

