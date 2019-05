Der "War for talents" ist in vollem Gange. Wer in seinem Unternehmen die guten Köpfe halten will, steht vor einer großen Herausforderung. Um für die Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen gerade Führungskräfte ihre Rolle neu überdenken und sich immer wieder aufs Neue hinterfragen.

Baumgartner, erfolgreicher Moderator beim Radiosender Antenne Bayern mit über einer Million Zuhörer pro Sendestunde, erläutert, welche Faktoren bei Mitarbeitern Begeisterung erzeugen und was regelrechte Begeisterungskiller in der Beziehung zum Mitarbeiter sind. Auf folgende Themen/Schwerpunkte will er dabei in einem Vortrag eingehen:

Von der Mitarbeiterzufriedenheit zur Mitarbeiterbegeisterung;

Mindset eats strategy for breakfast: Warum Säfte und Yoga nicht reichen werden;

Wie begeistern Unternehmen ihre Mitarbeiter? Konkrete Beispiele;

Der Kreislauf der Begeisterung: So leistet jeder im Unternehmen seinen Beitrag zur Arbeitgeberattraktivität;

Der "richtige" Umgang mit den jeweiligen Mitarbeitercharakteren;

Wer Kunden zu Fans machen will, muss vorher seine Mitarbeiter zu Fans machen!

Termin: 25. Oktober 2019

Zeitpunkt: 8.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr

Ort: IDG Business Media GmbH, Lyonel-Feininger-Str. 26, 80807 München

Telefon für Rückfragen zur Veranstaltung: 089-20500-8570

Anmeldung: E-Mail mit Name, Funktion, Kontaktdaten an: event@careerslounge.com.

Die Teilnahme ist für den besseren Austausch auf 100 Personen limitiert. Wir vergeben die Tickets nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch erst nach erfolgter Anmeldebestätigung möglich. Bitte melden Sie sich bis spätestens Freitag, den 11. Oktober 2019, direkt an. Ihre persönliche Anmeldebestätigung erhalten Sie per E-Mail.

Und wer sich einen ersten Eindruck über Baumgartner verschaffen will, dem sei folgendes Video empfohlen:

https://www.youtube.com/watch?v=uAktaas6TWY