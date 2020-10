"Krisensituationen sollte man nicht leichtfertig verschwenden", lautet ein ein geflügeltes Wort in den USA. Die durch die Pandemie hervorgerufene Lage stellt für Unternehmen in jeder Branche sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance dar. In dieser Phase der Unsicherheit ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen vom Fokus auf Stabilisierung und reinem Überleben zu neuem Wachstum, Innovation und Wettbewerb übergehen.

Die Covid-19-Pandemie hat noch einmal deutlich gemacht, dass Innovation der Schlüssel für Erfolg ist. Unternehmen müssen jetzt mehr denn je eine agile und widerstandsfähige Struktur aufbauen und der Einsatz von Technologie ist dabei der entscheidende Faktor. Für einige bietet sich auch die einmalige Gelegenheit, alte Gewohnheiten abzulegen und neue Wege nach vorne zu beschreiten - von der nahtlosen Digitalisierung, der Implementierung neuer Prozesse bis hin zu Homeoffice und Remote Work.

Im Fireside-Chat werfen die ServiceNow-Experten Dave Wright, Chief Innovation Officer und Detlef Krause, VP und General Manager Deutschland, einen Blick auf das große Ganze: Wie können Unternehmen und Organisationen weltweit in der Covid-Economy bestehen, Innovationen vorantreiben und sich für das "New Normal" wappnen? Und welchen Chancen und Herausforderungen stehen Unternehmen in Deutschland jetzt gegenüber?

Digitale Erneuerung ist das Schlüsselwort in diesem Innovationszyklus: die Modernisierung von Prozessen unter Einsatz neuer Technologien. Dave und Detlef sind überzeugt, dass es an der Zeit ist, von isolierten Silo-Lösungen wegzukommen und stattdessen Prozesse auf breiter Front zu skalieren und zu integrieren. Dabei vermitteln sie eine klare Botschaft: "Gemeinsam sind wir stärker - gemeinsam können wir innovativer sein und mit Agilität und Widerstandsfähigkeit in der Covid-Economy bestehen."