Aus dem Megatrend Digitalisierung entspringt eine Vielzahl von Wachstums- und Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen. Dies können neue Geschäftsmodelle wie digitale Services sein oder die Optimierung interner Prozesse, etwa durch Robotics. Dadurch bieten sich den Unternehmen neue Möglichkeiten, wodurch die Wettbewerbsintensität steigt.

Eine leistungsfähige IT-Architektur gilt vor diesem Hintergrund als zentraler Erfolgsfaktor für ein erfolgreiches Bestehen im Wettbewerb: die IT-Architektur muss flexibel und schnell mit den sich ergebenden Veränderungen umgehen können. Aufgrund historisch gewachsener, komplexer IT-Strukturen sowie eines starren Enterprise Architecture Managements (EAM) ist dies häufig nicht möglich – wie aus den Kundenzitaten in Abbildung 1 hervorgeht.

Doch gerade dem EAM wird eine kritische Rolle in der digitalen Transformation zugewiesen: Die Bewältigung der Vergangenheit bei gleichzeitiger Gestaltung der Zukunft. Mittelfristige Zielarchitekturen zu definieren und sukzessive in „vorbildlicher Wasserfallmanier“ umzusetzen, wird das skizzierte Problem jedoch nicht lösen, da die umgesetzten Modelle bereits beim Go-Live veraltet sind. Stattdessen müssen Ergebnisse – in Analogie zum Minimum Viable Product Ansatz – in kleinen Iterationen geliefert werden.

Durch kurze Iterationen kombiniert mit einer modularisierten IT-Architektur wird auf Veränderungen schneller und flexibler reagiert und gleichzeitig mit jeder Iteration ein nutzenbringendes Inkrement erzeugt.

Die Entwicklung der Unternehmensarchitektur nach agilem Vorgehen stellt zudem eine konsequente Ausrichtung der IT-Architektur auf die Kundenbedürfnisse sicher. Ein nachhaltiges Architekturdesign basiert dabei auf agilen Prinzipien. Neben den agilen Prinzipien ist ein agiles (Architektur-) Mindset der Mitarbeiter eine zwingende Voraussetzung, um nicht wieder in alte Strukturen und Muster zu fallen.

Folgende Handlungsfelder müssen zur Gestaltung eines agilen EAM adressiert werden:

Definition eines leichtgewichtigen Architekturansatzes

Agilisierung der Arbeit des Enterprise Architecture Managements

Eine Ausrichtung der Unternehmensarchitektur gelingt nur, wenn die komplexen Sichten von Business und System-/Technologie aufgebrochen und integriert betrachtet werden. Business und IT müssen sich der gegenseitigen Komplexität bewusst werden, alte Denkmuster in Silos verlassen und gemeinschaftlich eine zukunftsfähige und flexible Unternehmensarchitektur entwickeln. Ein agiler Ansatz ermöglicht es, mit iterativen Zyklen strukturiert und mit sichtbaren Ergebnissen eine nachhaltige Architektur zu schaffen. Gleichzeitig werden Mitarbeiter befähigt in interdisziplinären Teams zu arbeiten.

Interessiert? Wir bei Horváth und Partner beraten Sie, wie Sie Unternehmensarchitektur als zentrales Instrument der Unternehmenssteuerung einsetzen können. Mehr erfahren …