96.000 offene Jobs in der IT gab es laut einer Bitkom-Studie bereits im Januar 2022. Der Wettbewerb um Mitarbeiter in der Branche war nie so intensiv wie heute. Wer heute Tech-Talente von sich überzeugen möchte, muss wettbewerbsfähige Gehälter zahlen und passende Benefits bieten. Doch mit welchem Gehalt sind Mitarbeiter aus der Branche zufrieden?

Um diese Frage zu beantworten, hat die Arbeitgeberbewertungs-Plattform kununu über 17.000 Bewertungen und über 12.200 Gehaltsdaten in der IT-Branche ausgewertet. Grundlage für die Auswahl der betrachteten Unternehmen war hierbei eine Liste der führenden IT Unternehmen der Marktforscher Lünendonk.

Je höher das Gehalt, desto zufriedener die Mitarbeiter - diese Formel gilt nicht automatisch, wie die kununu-Auswertung zeigt. Eine Person gilt laut kununu dann als zufrieden mit ihrem Gehalt, wenn sie in der Kategorie "Gehalt/Sozialleistungen" vier oder fünf Sterne vergeben hat, entsprechend eines "sehr gut". Zur Orientierung: Durchschnittlich geben 64 Prozent der Bewerter auf kununu an, mit ihrem Gehalt in der IT-Branche zufrieden zu sein.

Gehaltszufriedenheit in Deutschland: Die Top 4 Unternehmen

In diesen vier IT-Firmen sind die Angestellten deutschlandweit am zufriedensten mit ihrem Gehalt:

Platz 1: team neusta Unternehmensgruppe

Höchste Gehaltszufriedenheit trotz unterdurchschnittlicher Bezahlung: Ganze 82 Prozent der Belegschaft bei der team neusta Unternehmensgruppe bewerten ihr Gehalt mit "sehr gut". Und das, obwohl das durchschnittliche Gehalt mit 54.081 Euro deutlich unter dem Branchenschnitt von 64.561 Euro liegt. Ein qualitativer Blick in die Bewertungen in der Kategorie "Gehalt/Sozialleistungen" gibt Hinweise, warum. Bewerter loben zusätzliche Benefits wie vermögenswirksame Leistungen, Flexibilität oder auch die betriebliche Altersvorsorge.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Die vermögenswirksamen Leistungen (VWL) und der Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge werden angeboten, und es gibt eine faire bis überdurchschnittliche Bezahlung."

"Es gibt bestimmt Unternehmen die mehr bezahlen, aber Geld ist nicht alles. Eine entspannte Arbeitsatmosphäre und Flexibilität ist mindestens genauso wichtig."

Platz 2: ConVista Consulting AG

Mit knapp überdurchschnittlicher Bezahlung sehr hohe Gehaltszufriedenheit: Die Beratung aus Köln zahlt ein knapp überdurchschnittliches Gehalt von 68.104 Euro brutto jährlich. Beim Vergleich aller Unternehmen landet ConVista in Punkto Gehaltszufriedenheit auf Platz zwei: 80,7 Prozent der Angestellten bewerten ihr Einkommen als "sehr gut". ConVista wirbt auf seiner Karriereseite mit diversen Benefits - diese kommen bei der Belegschaft laut kununu-Bewertungen gut an und fördern auch die allgemeine Zufriedenheit mit dem Gehalt.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Es gibt eine Menge guter Benefits, die mittlerweile für viele Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich geworden sind: Versicherungen, BAV-Angebote, Motto-Boxen für zu Hause, IT-Equipment fürs Home-Office, Gutscheine, usw."

"Es gibt bestimmt Firmen mit besserer Vergütung, aber hier werden einem dafür interessante Veranstaltungen wie das jährliche Summer Event (Reise in eine Europäische Großstadt mit allen Mitarbeitern plus Partner und Kinder für vier bis fünf Tage inklusive Rahmenprogramm), Karnevalsschiff, Weihnachtsfeier, Sundowner auf der Dachterrasse etc. geboten."

Platz 3: Valantic

Trotz Gehaltsniveau unter dem Bundesdurchschnitt sind 79,9 Prozent der Mitarbeiter sehr zufrieden: Events, individuelle Weiterbildung, flexible Arbeitszeiten - das sind einige Vorteile, die das Mannheimer Unternehmen auf ihrer Website Bewerbern verspricht. valantic rangiert beim gezahlten Gehalt auf Platz 21 mit einem durchschnittlichen Jahresbrutto von 62.717 Euro - knapp 1.800 Euro unter dem bundesweiten Branchendurchschnitt. 79,9 Prozent der Mitarbeiter von Valantic schätzen ihr Gehalt als "sehr gut" ein. Auch hier fließen in die Bewertungen die gebotenen Benefits ein. Außerdem betonen Bewerter die jährlichen Gehaltsverhandlungen, Sozialleistungen und die Betreuung.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Die individuelle Gehaltsverhandlung orientiert sich an den jeweiligen Karrierestufen. Das Ergebnis: ein sehr zufriedenstellendes Gehaltspaket aus fixem Anteil, Bonus und einem Mobilitätspaket."

"Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist es umso wichtiger, dass man auch am Arbeitsplatz - wenn auch im Home-Office - zusammenhält. Es sind vor allem die kleinen Dinge, die einen wissen lassen, dass man bedacht wird. So hat valantic auch in der Corona-Krise seine Mitarbeiter ideell und finanziell professionell betreut."

Platz 4: BE-terna

Bei Gehaltszufriedenheit auf Platz 3, bei gezahltem Gehalt auf Platz 30: Auch bei BE-terna loben Mitarbeiter die Sozialleistungen und Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Das Unternehmen ist im Ranking der bestbezahlenden IT-Arbeitgeber mit durchschnittlich 56.316 Euro auf Platz 30 von 35, punktet jedoch mit der Gehaltszufriedenheit. 75,3 Prozent der Mitarbeiter von BE-terna bewerten ihr Gehalt als "sehr gut".

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Jahresendbonus, vermögenswirksame Leistungen ", auch "diverse Sozialleistungen unter anderem für Familie und Kinder" sind hervorzuheben.

IT-Gehälter: Die Top 35 Unternehmen

Die Gehaltszufriedenheit hat also nicht immer etwas mit der Höhe des Gehalts zu tun. Herausstechendes Beispiel dafür ist die IBM Deutschland GmbH, die ihren Mitarbeitern Spitzengehälter bezahlt, jedoch bei der Gehaltszufriedenheit mit 43,3 Prozent den letzten Platz des vorliegenden Rankings belegt. Mitarbeiter monieren in Bewertungen das Fehlen beziehungsweise die Kürzung von Benefits und Zusatzleistungen. Das Beispiel zeigt, dass IT-Unternehmen neben einem hohen Gehalt auch andere Attraktivitätsmerkmale im Blick behalten müssen, um gefragte Talente zu gewinnen und zu halten.

"Ein hohes Gehalt ist bei einer derartigen Verknappung an Arbeitskräften eine Voraussetzung und kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Sowohl die Arbeitgeberattraktivität als auch die Mitarbeiterzufriedenheit setzen sich aus mehreren Bausteinen zusammen: Gehalt, Firmenkultur und Benefits. Ich kann Arbeitgebern nur empfehlen, mit diesem Dreiklang zu arbeiten.", so Chesran Glidden, Head of B2B bei kununu.